펄어비스, '검은사막 플스4' 메간 폭스 인터뷰 영상 공개

펄어비스(대표 정경인)는 할리우드 스타 메간 폭스(Megan Fox)가 출연한 '검은사막 플레이스테이션4'의 트레일러 제작 인터뷰 영상을 공개했다고 2일 밝혔다.



인터뷰 영상에서 메간 폭스는 '검은사막 플스4'의 캐치프레이즈 'Become Your True Self'를 주제로 실제 삶과 게임에서의 진정한 나를 찾아가는 과정이 어떻게 연관이 있는지에 관해 설명했다. 공식 트레일러 'Become Your True Self' 영상은 조만간 공개할 예정이다.

한편, 펄어비스는 지난 8월 30일(현지시간)부터 9월 1일까지 진행된 미국 '팍스 웨스트(PAX West)' 게임쇼 기간 시애틀 유명 브랜드 편집샵 '베이트 스토어(BAIT Store)'와 콜라보를 진행했다.



베이트 스토어 외관 전체 및 내부를 검은사막 플스4 아트웍으로 랩핑했다. 내부에는 게임플레이 데모 시연과 포토월, 소셜 이벤트를, 거리에는 '검은사막' 셔틀 버스 운행 및 길거리 홍보 등을 펼치며 팍스 웨스트 현장을 찾은 게이머들의 눈길을 사로잡았다.



지난 8월 23일(북미 유럽 22일) 출시된 '검은사막 플스4'는 글로벌 시장에서 순항하고 있다. 특히 일본 PS스토어 PS4 랭킹 1위를 기록 중이다. 게임은 출시 첫날 이용자가 몰려 11개 서버가 혼잡 상태를 기록했고, 10개 서버를 추가로 증설해 21개 서버가 가동 중이다.

