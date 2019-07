스마일게이트표 VR 타이틀, 포커스온유-로건 나왔네

[스마일게이트 VR게임 1호 '포커스온유(FOCUS on YOU)'. 사진=스마일게이트]

스마일게이트엔터테인먼트(각자대표 장인아, 성준호)가 VR(가상현실) 게임 2종을 글로벌 시장에 내놨다.



8일 출시한 VR게임은 '포커스온유(FOCUS on YOU)'와 '로건(ROGAN)'이다. 자체 개발작으로 장르가 연애 어드벤처와 잠입 액션 어드벤처다.



플랫폼은 스팀VR, 오큘러스스토어, 바이브포트다. '포커스온유'는 플레이스테이션(PS)VR도 지원한다. 패키지로 판매된다. 가격은 각각 39.99달러(약 4만6700원)다.



■ 포커스온유, 풋풋한 첫사랑의 추억 떠올리는 연애 어드벤처



'포커스온유'는 출시 전 대만과 일본 그리고 언리얼 서밋 2019 등에서 공개되어 호평을 받았다. 언리엇 서밋에선 개발자들이 게임을 직접 시연했다.



의상 디자인 전공 고등학교 2학년 한유아를 구현한 "실제 여고생의 움직임을 표현했다"는 평을 얻었다. 캐릭터는 여성 아이돌 출신의 모션캡처에만 100여 시간을 투입했다.



게임은 스토리 체험형 콘텐츠다. 이용자가 히로인 한유아와 카페, 학교, 휴양지 등 가상의 공간에서 데이트를 진행하는 방식으로 진행된다. 대화를 통해 추억을 공유하고 사진을 찍는 등의 행위가 가능하다.

특히 유저들에게 실제 연애를 하는 듯한 감성을 제공하기 위해, 음성인식 기능을 탑재해 '한유아'와 직접 대화하며 다양한 교감을 나눌 수 있도록 했다.



또한 게임을 클리어한 이후에도 특정 에피소드들을 반복해서 즐길 수 있는 '회상 모드'를 제공해 다양한 의상을 착용한 '한유아'와 새로운 추억도 만들어 갈 수 있도록 했다.



자연스러운 움직임을 구현을 위해 입 모양과 눈 떨림 하나하나까지 구현하기 위해 페이셜 몰프 기술도 도입했다.



■ 로건, 잠입 액션 어드벤처 '암습' 등 오싹한 체험



'로건(ROGAN : The Thief in the Castle)'은 중세 시대가 배경이다. 유저가 주인공인 도둑 로건이 돼 블랙스톤 캐슬이라는 성에서 발생한 사건을 풀어가는 잠입 액션 어드벤처 VR 게임이다.



'로건'은 판타지 소설 작가가 직접 집필한 방대한 세계관과 긴장감 넘치는 스토리가 차별화 포인트다.

[스마일게이트 VR게임 '로건'. 사진=스마일게이트]

엄폐, 소매치기, 도둑질뿐 아니라 물건을 던져 소리를 내고 뒤에서 암습을 하는 등 다양한 방식으로 성에 잠입할 수 있도록 했다. 이용자들은 VR 공간에서 소리가 들리는 방향에서 다가오는 적을 감시하고 주변 사물을 이용해 은폐하는 등 전략적인 플레이의 짜릿한 긴장감을 느낄 수 있다.



회사는 기존 VR 게임에서는 경험할 수 없었던 고차원 잠입 액션의 경험을 제공하기 위해 자체 기술을 기반으로 3D 입체 사운드 시스템(HRTF, Head Related Transfer Function)을 개발했다. 고스트(Ghost) 모드의 경우 적에게 한 번이라도 들키면 잠입에 실패하는 하드코어 모드다. 유령처럼 누구의 눈에도 띄지 않고 잠입에 성공해야 한다.



■ "두 게임, 높은 퀄리티의 그래픽과 깊이 있는 스토리"



두 VR 타이틀 모두 유저들이 게임을 플레이하며 영화 속 주인공이 되어 스토리를 이끌어 가는 체험을 할 수 있도록 고퀄리티의 그래픽, 모션캡쳐를 통한 캐릭터들의 자연스러운 움직임 등을 구현하는데 집중했다.



이 같은 노력은 그 동안 도쿄게임쇼(TGS), 타이베이게임쇼(TPGS), 팍스 오스트레일리아(PAX AUS) 등 글로벌 게임쇼 참가를 통해 현장의 유저들로부터 높은 평가를 받아 왔다.

김대진 스마일게이트 엔터테인먼트 본부장은 "포커스온유와 로건은 기존 VR 게임들과 차별화 되는 높은 퀄리티의 그래픽과 깊이 있는 스토리 등이 유저들로부터 높은 호응을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.



이어 "이번 VR 타이틀 정식 출시를 통해 쌓은 기술력과 노하우를 기반으로 앞으로도 고퀄리티 게임을 지속 선보이겠다"고 덧붙였다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자 pnet21@gametoc.co.kr