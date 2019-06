블록체인 전문기업 게임허브 코리아(대표 김호광)는 The Key DWC-LLC(CEO 앱델크림 케르치 Abdelkrim Kherchi)가 운영하는 크립토 펀드의 투자를 유치했다고 2019년 6월 26일에 밝혔다.



투자 규모는 300만 달러(34억 6980만 원)이며, 투자 방식은 SAFT(Simple agreement for future tokens, 미래 토큰 구매 약정)으로 한국 빗썸 및 하반기 상장 예정인 거래소 내에서 플레이코인 시장가 매입으로 투자를 진행한다.



앱델크림 케르치 The Key DWC-LLC의 대표는 "이번 플레이코인 투자로 중동의 GCC국가(걸프만 아랍 국가)와 아시아의 크립토 게임의 사업의 성장에 따라 플레이코인의 투자 수익과 GCC국가의 플레이코인을 활용한 블록체인 사업 생태계 조성을 기대한다"고 전했다.



이어 "The Key DWC-LLC는 2019년 6월부터 10회에 걸쳐 한국 내 두 거래소(빗썸 및 하반기 상장될 거래소)에서 플레이코인 매입을 진행한다"라고 덧붙였다.



김호광 게임허브코리아 대표는 "The Key DWC-LLC의 플레이코인 투자를 통해 중동의 GCC 6개 국가의 블록체인 활용의 시장개척 및 사업다각화를 위한 전략적 파트너로 긴밀하게 협력하게 되었다"고 말했다.



이어 "이로 인해 중동 내 금융자유 국가인 UAE에서 크립토 게임과 암호화폐 지갑 및 암호화폐 페이먼트 시장을 우선적으로 마련하고 나머지 GCC 5개국과 블록체인 사업 네트워크를 구축함으로써, 향후 The Key DWC-LLC을 통해 GCC 6개국에 플레이코인을 활용한 블록체인 사업 생태계의 활성화를 기대한다" 라고 말했다.



한편, 게임허브 코리아는 전용 암호화폐 지갑인 '플레이월렛 글로벌'을 출시하여 글로벌 암호화폐 사용자들에게 편의를 제공하고 있다. 블록체인 기반의 E-Sports 플랫폼을 2019년 하반기 출시 예정이다.



게

임허브코리아는?



2017년 3월 모바일 게임 시장에서 혁신을 목표로 게임 플랫폼 서비스 스타트업 '게임허브코리아'를 설립했다. 그해 11월 게임 아이템 결제, 게임 마케팅 등에 사용할 수 있는 블록체인 기반 암호화폐 '플레이코인'을 출시했다.



주요 사업 모델은 모바일 게임 플랫폼, 게임 퍼블리싱, 블록체인, 암호화폐이며 대표적인 브랜드는 게임허브, 플레이코인이 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자 pnet21@gametoc.co.kr