구글 AI 챗봇 '바드' 개발자, 日에 스타트업 차렸다

구글의 인공지능(AI) 챗봇 ‘바드’ 개발을 주도한 핵심 인력 2명이 일본 도쿄에서 스타트업을 차렸다. 이 중에는 생성형 AI의 실마리를 제공한 논문 ‘어텐션 이즈 올 유 니드(Attention is all you need)’의 저자도 있어 논문 저자 8명이 모두 구글을 떠나게 됐다.18일 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 구글 연구원 출신인 라이언 존스와 데이비드 하는 도쿄에 ‘사카나 AI’라는 연구소를 설립했다. 사카나는 일본어로 ‘물고기’를 뜻한다. 규칙에 따라 일관성 있는 실체를 형성하는 물고기 무리와 같은 자연에서 영감을 얻겠다는 취지를 담았다. 이들은 비(非)서구 지역에서도 잘 작동되는 AI 모델을 개발하기 위해 도쿄에서 창업했다고 설명했다. 일본의 기술 인프라와 인력 수준이 높은 점도 고려했다.존스는 생성형 AI 혁명의 시작이라고 평가받는 논문(Attention is all you need)을 쓴 연구원 8명 중 1명이다. 2017년 6월 발표된 이 논문은 ‘트랜스포머(Transformer)’라 불리는 AI 알고리즘을 제시했다. 챗GPT의 T는 트랜스포머의 첫 글자에서 따왔다. 2012년 유튜브를 거쳐 2015년부터 구글에서 일해온 존스는 이 논문 저자 중 가장 마지막까지 구글에 남아 있던 인물이다.장서우 기자 suwu@hankyung.com