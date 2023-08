미국 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA, 이하 배우조합) 조합원들이 12일(현지시간) 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 넷플릭스 스튜디오 앞에서 피켓 시위를 벌이고 있다. 배우 16만명이 소속된 이 단체는 현재 넷플릭스, 디즈니 등 대형 스튜디오를 대표하는 영화·TV제작자연맹(AMPTP)과 재상영분배금(residual) 문제, 기본급 인상, 인공지능(AI) 도입에 따른 권리 보장 등을 두고 입장차를 좁히지 못하고 있다. 사측인 AMPTP와의 기존 계약은 이날 오후 11시 59분 만료된다./사진=연합뉴스

파업에 나선 WGA와 SAG-AFTRA /사진=게티이미지

미국 할리우드 작가들이 처우와 노동환경 개선을 요구하며 파업에 돌입한 지 3개월 만에 협상 테이블 앞에 앉는다.2일(현지 시각) 워싱턴포스트 등 외신은 할리우드 영화 및 방송 프로그램 작가로 구성된 미국작가조합(Writers Guild of America West, WGA) 지도부가 전날 오후 회원들에게 보낸 이메일에서 오는 4일 협상을 위한 논의를 요청했다고 보도했다. 영화 및 텔레비전 프로듀서 연합(Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP)의 캐럴 롬바르디니 회장이 협상을 재개하기 위해 WGA에 손을 내밀었다는 것. 이는 지난 5월 1일 회담 결렬 후 WGA가 파업에 들어간 지 3개월 만이다.AMPTP는 주요 스튜디오와 스트리밍 서비스 및 제작사를 대표하는 영화 및 텔레비전 제작자 연합이다. 이메일에서 WGA 지도부는 "(제작자 측과) 만남 후 추가 정보를 알리겠다"며 "소문을 조심하고, 중요한 소식이 있을 때마다 우리가 직접 공유하겠다"고 밝혔다.앞서 AMPTP 측과 WGA 측은 서로 상당한 입장 차이를 보였다. 하지만 파업 장기화로 손실이 커지고, 미국 배우, 방송인들이 소속된 미국배우조합(Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA)까지 제작자 측과 협상 결렬로 지난달 14일부터 SGA와 연대하며 파업에 돌입하면서 압박은 더욱 커지게 됐다. SAG-AFTRA 측은 스트리밍 콘텐츠에 대한 출연료 지급, TV와 영화에서의 AI 사용 등에 대한 규정 등을 요구하고 있다.할리우드 사업을 뒷받침하는 WGA와 SAG-AFTRA의 연대 파업은 1960년 이후 처음이다. 이들의 동시 파업으로 대부분의 TV, 영화 제작이 중단됐다. 파업에 따른 경제 손실이 5조원을 넘을 것이라는 관측도 나왔다.다만 버라이어티는 "이들이 (합의안을 도출해도) 할리우드 공급망에 미치는 영향은 앞으로도 몇 달 동안 상당할 것이며, 시간이 지남에 따라 더욱 증가할 것"이라고 관측했다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com