팝 본고장 '미국'도 반했다...K팝 음반 수출 역대 최고치

올해 상반기 K팝 음반 수출이 역대 최고치를 경신한 것으로 집계됐다. 18일 관세청 수출입 무역통계에 따르면 올해 1∼6월 음반 수출액은 1억3293만4000달러(약 1685억원)로 지난해 동기 대비 17.1% 늘었다. 상반기 기준으로는 역대 최고 수준이다.[방탄소년단_2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS Yet To Come in BUSAN 모습. 한경DB]수출 대상국별로는 일본이 4852만3000달러(약 615억원)로 1위를 차지했고, 미국 2551만9000달러(약 323억원)과 중국2264만달러(약 287억원)이 2위와 3위에 올랐다. 그 뒤를 이어 독일, 대만, 홍콩, 네덜란드, 캐나다, 영국, 프랑스 순이었다.특히 세계 최대 음악 시장인 미국이 중국을 제치고 K팝 음반 수출 대상국 2위를 차지한 것도 눈에 띄는 점이다. 중국은 2020년 한 해를 제외하고 2012년부터 줄곧 일본에 이어 K팝 수출 대상국 2위 자리를 지켜왔다. 그만큼 올해를 기점으로 K팝이 세계 최고의 음반시장인 미국에서 하나의 장르로 자리 잡은 것으로 분석된다.또한, 올해 상반기에는 K팝 대표주자로 꼽히는 그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 활동이 부재했음에도 이 같은 성과를 거뒀다는 점도 그 의미가 크다.미국 음악 산업 분석업체 루미네이트가 지난 12일(현지시간) 발표한 2023년 중간보고서에 따르면 올해 상반기 미국 음원 플랫폼에서 가장 많이 재생된 상위 1만 곡의 언어 비중은 영어(88.3%), 스페인어(7.9%), 한국어(0.9%) 순이었다.