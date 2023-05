두바이, 2년 연속 트립어드바이저 선정 ‘최고의 여행지’

두바이가 2년 연속, 세계 최대 여행 정보 사이트인 트립어드바이저(Tripadvisor)의 ‘여행자 초이스 어워드(Travellers’ Choice Award)’에서 ‘세계에서 가장 인기 있는 여행지(Best Global Destination)’로 선정됐다. 15일 두바이관광청에 따르면 트립어드바이저가 지난 1년 간 리뷰와 평점을 바탕으로 공개한 2023년 ‘최고의 여행지(Best of the Best Destinations)’에서 두바이는 발리, 런던, 로마, 파리 등을 제치고 1위를 차지한 것으로 알려졌다. '최고의 여행지'는 그 도시의 호텔, 레스토랑, 즐길 거리 등 각 하위 카테고리 내에서 제공되는 리뷰의 양(개수)과 질(평점)에 따라 선정된다. 두바이 경제 관광부(Dubai’s Department of Economy and Tourism)가 최신 발표한 자료에 따르면 두바이는 2023년 1분기에 467만 명의 관광객을 맞이하였으며 이는 작년 대비 17% 성장이자, 코로나 19 이전 수준의 98%에 육박한다.두바이 호텔 부문 역시 전망이 밝다. 당장 1월부터 3월까지, 3개월 간 호텔 평균 점유율이 83%로 세계에서 가장 높았다. 뿐만 아니라 지난 1월 오픈한 ‘아틀란티스 더 로열’을 비롯 전 세계 다양한 브랜드의 호텔들이 2023년 오프닝을 앞두고 있다.이 밖에도 두바이는 연중 다채로운 프로모션 및 이벤트를 통해 전 세계 관광객들의 발길을 끌고 있다. ‘E-스포츠 페스티벌(Dubai Esports Festival)’, ‘두바이 피트니스 챌린지(Dubai Fitness Challenge)’, ‘두바이 쇼핑 페스티벌(Dubai Shopping Festival)’과 같은 연례행사는 물론 올해는 ‘아이 무료 동반 (Kids Go Free)’ 캠페인을 진행한다. 자세한 내용은 두바이관광청 홈페이지에서 확인할 수 있다.