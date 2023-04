버락 오바마 전 미국 대통령이 일(Work)을 주제로 한 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈에 출연한다. 27일(현지시간) 미 CNN 방송에 따르면 오바마 전 대통령이 직접 출연하고 내레이션을 맡은 다큐멘터리 시리즈 '워킹: 왓 위 두 올 데이'(Working: What We Do All Day)가 다음 달 17일부터 넷플릭스에서 방영된다. 오바마 전 대통령과 미셸 오바마 여사는 이 다큐멘터리의 총괄 프로듀서를 맡아 제작에도 참여했다. 총 4부작으로 구성된 이 다큐멘터리는 퓰리처상을 받은 스터즈 터클의 책 '워킹'에서 영감을 받아 기획됐으며, 사람들이 매일 하는 노동에 대한 이해와 존중을 높이자는 의도로 만들어졌다. 오바마 전 대통령은 다양한 분야에서 일하는 사람들을 만나 그들의 일을 주제로 얘기를 나눈다. 오바마 전 대통령은 성명에서 "모든 사람이 자기 일로 존중받는다고 느끼고, 모든 사람의 기여가 중요하게 여겨지고, 모든 사람이 우리 공동체의 삶에 참여할 만큼 충분한 보수를 받고 있을 때, 우리는 서로에 대한 신뢰를 강화한다"고 말했다. 오바마 부부는 2018년 콘텐츠 제작사 '하이어 그라운드'를 설립하고 여러 다큐멘터리 제작에 참여해 왔다. 오바마 전 대통령은 지난해 또다른 넷플릭스 다큐멘터리 '우리의 위대한 국립공원' 해설로 미 텔레비전 예술·과학아카데미(ATAS)가 주관하는 제74회 에미상 '우수 내레이터' 부문 상을 받기도 했다. /연합뉴스