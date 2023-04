[글로벌시장 지표 / 4월 24일 오전 6시 현재][미국시장 금주 체크포인트]이번 주(24일~28일) 뉴욕증시는 대형 기술 기업인 '빅테크' 실적에 따라 변동성을 보일 것으로 전망된다.이번 주에는 구글의 모회사 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북의 모회사 메타 플랫폼스 등 실리콘밸리 기술 기업들이 실적을 대거 발표한다. 코카콜라, 맥도날드, 비자, 보잉, 3M, 셰브론 등 다우지수에 편입된 다수의 우량 기업과 위기설에 놓였던 퍼스트 리퍼블릭도 실적을 공개한다. 아울러 S&P500지수 상장 기업 중 약 3분의 1이 넘는 기업들의 실적이 공개될 예정이다.월가의 전문가들은 빅테크가 대체로 시장의 예상치에 부합하는 실적을 낼 것으로 기대하지만, 만약 예상외의 부진한 성적이 나온다면 투자심리를 위축시킬 수 있다. 현재까지 기업들은 예상보다 괜찮은 실적을 기록하고 있다. 그러나 시장의 예상치는 이미 하향 조정된 수준이고, 깜짝 실적 호조를 보고한 기업도 5년 평균에 비해서 낮았다. 팩트셋에 따르면 지난주 기준 S&P500 상장 기업 중 약 18%가 회계연도 1분기 실적을 보고했다. 이 중 76%가 예상을 상회하는 주당순이익(EPS)을 냈다. 이는 5년 평균 77%보다는 낮았다.이번 주에는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가 지표인 3월 개인소비지출(PCE) 가격 지수도 발표된다. 5월 연방공개시장위원회(FOMC)를 약 일주일 앞두고 발표되는 물가 지표는 연준의 5월 금리 인상에 쐐기를 박을 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 3월 근원 PCE 가격 지수가 전년동기대비 4.5%, 전월대비 0.3% 올랐을 것으로 예상했다. 전월과 비슷하거나 상승률이 소폭 둔화한 수준이다.이번 주에는 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 속보치도 발표된다. WSJ은 1분기 GDP가 전분기보다 연율 1.8% 증가했을 것으로 전망했다. 지난 4분기 성장률은 2.6%로 최종 집계된 바 있다.한편 이번 주는 4월의 마지막 주다. 월가에는 '5월에 팔고 떠나라(Sell in May and go away)'는 격언이 있는 만큼 투자자들의 매도 수요가 발생할 가능성도 있다. S&P500지수는 약 한 달 동안 4,100선을 중심으로 한 박스권에 갇혀 있다. 이는 작년 초 S&P500지수가 기록한 역대 최고치와 10월에 기록한 이번 약세장의 저점의 딱 중간값 수준이다. 박스권 장세 속 최근 뉴욕증시의 변동성과 거래량은 낮은 수준을 유지하고 있다. 전문가들은 현재 금융시장이 '불안한 조용함'에 빠져 있다고 전했다.또한 이번 주는 5월 FOMC를 한 주 앞둔 '블랙아웃' 기간으로 연준 인사들의 공개 발언은 제한된다. 최근 연준 고위 인사들은 잇달아 물가 안정 의지를 피력해왔다.지난 한 주 동안 다우지수는 0.23% 하락하며 5주 만에 하락했다. 지난주 S&P500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.1%, 0.42% 내렸다.[금주 주요 일정]△ 24일4월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업 지수3월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI)코카콜라, 퍼스트 리퍼블릭 실적△ 25일2월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수, S&P 케이스-실러 주택가격지수3월 신규주택판매4월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수4월 리치먼드 연은 제조업지수알파벳, 마이크로소프트, 비자, 펩시코, 바이오젠, 제너럴 일렉트릭, 제너럴 모터스, 3M, 맥도날드 실적△ 26일3월 내구재수주메타 플랫폼스, 힐튼 호텔, 보잉, 이베이 실적△ 27일주간 신규 실업보험 청구자 수1분기 국내총생산(GDP) 속보치3월 잠정주택판매4월 캔자스시티 연은 제조업활동지수아마존, 인텔, 암젠, 엘리 릴리, 허니웰, 마스터카드, 허쉬, 캐터필러 실적△ 28일3월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득4월 시카고 연은 PMI4월 미시간대 소비자심리지수 확정치1분기 고용비용지수셰브론, 엑손모빌, 콜게이트-팜올리브 실적[뉴욕증시 마감시황]뉴욕증시가 21일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 22.34포인트(0.07%) 상승한 3만3808.96으로 장을 마감했다. S&P500지수는 3.73포인트(0.09%) 상승한 4133.52로, 기술주 중심의 나스닥지수는 12.90포인트(0.11%) 오른 1만2072.46으로 거래를 마쳤다.[유럽증시 마감시황]유럽 주요국 증시는 21일(현지시간) 상승세로 마감했다.범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 1.57포인트(0.34%) 상승한 469.00에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 85.69포인트(0.54%) 오른 1만5881.66을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 38.29포인트(0.51%) 뛴 7577.00, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 11.52포인트(0.15%) 상승한 7914.13으로 장을 마쳤다.[중국증시 마감시황]중국증시는 21일(현지시간) 하락했다. Wind지수에 따르면 1.95% 하락한 3301.26, 선전성분지수는 2.28% 내린 11450.43, 창업판지수는 1.91% 떨어진 2341.19로 장을 마쳤다.금일 중국 증시는 인공지능 테마가 큰 조정에 돌입하면서 급락했고, 상하이증시는 3300선까지 떨어졌다.그동안 인공지능 테마가 급상승하자 투자 전문가들은 인공지능 테마에 대해 대규모 조정 가능성을 제기했던바 있다.종목별 등락 상황을 보면 조선, 우주, 항공, 중의약을 제외한 모든 업종에서 하락했고 특히 반도체, 기술, 통신, 미디어, 게임, 금융, 제조업의 낙폭이 컸다.한편 금일 상하이 및 선전증시 거래액은 14거래일 연속 1조 위안을 상회했다.[베트남증시 마감시황]베트남증시는 21일(현지시간) 상승했다. 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 6.34포인트(0.60%) 하락한 1042.91를 기록했고, 125개 종목이 상승, 203개 종목이 하락했다.베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 7.43포인트(0.71%) 떨어진 1046.18로 마감했다. 5개 종목이 올랐고, 23개 종목이 하락했다.중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 0.32포인트(0.15%) 오른 206.92포인트를 기록했고 66개 종목 상승, 92개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.14포인트(0.18%) 상승한 77.99를 기록했는데 162개 종목이 상승을 145개 종목이 하락했다.이날 거래대금은 전거래일에 비해 31% 늘어 9조6750억동(한화 약 5470억원)을 기록했다.외국인 투자자들은 2450억동 순매도로 하루만에 전환하며 이날 장을 모두 마쳤다.[국제유가]국제 유가는 미국의 경제 지표 호조와 저가 매수세에 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 6월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 50센트(0.65%) 오른 배럴당 77.87달러에 거래를 마쳤다.[금]안전 자산인 금 가격은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 전 거래일보다 온스당 28.60달러(1.4%) 내린 1990.50달러에 거래를 마쳤다.* 더 많은 글로벌투자 뉴스는 [한경 KVINA] 홈페이지에서 볼 수 있습니다.▶연재 몰아보기https://www.wowtv.co.kr/Opinion/SerialColumn/DetailList?subMenu=opinion&Class=S&menuSeq=721&seq=894김나영기자 nana@wowtv.co.kr