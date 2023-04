"얼어붙은 M&A시장…IB업황 내년까지 어두워" 모건스탠리의 경고

By Ismael De La Cruz (이즈마엘)주식, 지수, 환율, 원자재, 채권 등을 다루는 금융시장 애널리스트(2023년 4월 19일 작성된 영문 기사의 번역본) ‘텐 배거’(10-bagger), 즉 10배 상승한 주식 종목은 찾기가 어렵다. 지난 몇 년 동안 10배 또는 100배 상승한 이후 여전히 상승세를 유지하고 있는 종목이 있다. 인베스팅프로 도구를 사용해 추가 랠리를 펼칠 수 있는 ‘텐 배거’ 주식 3종목을 찾아보았다.위대한 투자자 피터 린치는 “전설로 떠나는 월가의 영웅”(One Up On Wall Street)이라는 저서에서 10배의 수익률을 올리는 대박 종목을 가리키며 “텐 배거”(10-bagger)라는 용어를 사용하기 시작했다. 이와 유사하게 ‘100-bagger’ 종목은 100가 오른 주식을 의미한다. 물론 그 정도 수익률은 모든 투자자의 꿈이지만 이루기는 쉽지 않다. 아마도 많은 주식이 영원히 그런 수준에 도달하지는 못할 것이다. 아니면, 5년 동안 76달러에서 81달러 사이를 오가는 뱅크오브뉴욕멜론(NYSE:BK) 주식이나 7년 동안 85다러에서 92달러 사이에 정체된 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP) 주식처럼 희망을 갖고 계속 몇 년 동안 보유하는 종목도 있을 것이다. 주가가 100배 오른 유명 종목과 소요된 기간은 다음과 같다. 버크셔 해서웨이 (NYSE:BRKa): 19년 캔자스 시티 서던 (NYSE:KSU): 18.2년 알트리아 (NYSE:MO): 24.2년 월마트 (NYSE:WMT): 12.5년그리고 비교적 단기간에 100개 오른 종목은 다음과 같다. 프랭클린 리소시스 (NYSE:BEN): 4.2년 넥스타 (NASDAQ:NXST): 5년 바이오젠 (NASDAQ:BIIB): 5.5년 델 (NYSE:DELL): 7.2년 퀄컴 (NASDAQ:QCOM): 7.3년 시스코 (NASDAQ:CSCO): 7.3년크리스토퍼 메이어(Christopher Mayer)의 저서 “100배 오르는 주식을 찾는 방법”(100 Baggers: Stocks that Return 100-to-1 and How to Find Them)에 따르면 주가가 100배 오른 종목 중 50%는 최소 15년이 소요되었고, 평균 26년, 최대 30년까지 걸렸다. 몬스터 베버리지(NASDAQ:MNST)를 예로 들자면, 9.5년 만에 주가가 100배 이상 올랐을 뿐만 아니라 무려 750배가 올랐다. 하지만 단 3개월 만에 20% 하락하고, 또 그다음 65일 동안 32% 하락했기 때문에 ‘100-bagger’ 종목이 되기는 쉽지 않았다. 지난 10년간 주가가 10배 오른 종목을 살펴보자. 동일한 기간 동안 S&P 500 지수(NYSE:SPY)의 수익률이 212%였음을 감안하면 1,000% 수익률은 상당한 성과다. 인베스팅프로 도구를 사용해 주가가 10배 올랐지만 아직도 상승 여력이 있는 주식 3종목을 다음과 같이 정리해 보았다. 1. 엔비디아 1993년 4월 4일에 설립된 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 그래픽처리장치(GPU)와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 개발하는 소프트웨어 기업으로서 인공지능(AI) 하드웨어 및 소프트웨어 분야의 글로벌 리더에 속한다. 5월 24일에 최근 분기 실적을 발표할 예정이며 주당순이익은 0.91달러로 예상된다. 지난 10년간 엔비디아의 수익률은 1,000% 이상이다. 최고 수익률 기록은 8,833%였다. 엔비디아 주가는 아직도 상승체를 유지하고 있으며 286.95달러에서 저항세에 직면한다. 상방 돌파 시 상승세를 이어갈 수 있다. 2. 테슬라 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있고 일론 머스크가 이끄는 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 전기차, 전기차의 파워트레인 부품, 태양광 지붕, 가정용 배터리를 설계, 생산 및 판매하는 기업이다. 2003년 7월에 유명한 발명가이자 엔지니어인 니콜라 테슬라(Nikola Tesla)를 기억하며 테슬라 모터스(Tesla Motors)라는 이름으로 설립되었다. 초기에 650만 달러를 투자한 일론 머스크가 현재 회장직을 맡고 있다. 테슬라 주가는 저항선 214.24달러에 근접하고 200일 이동평균과 가까이에 있다. 첫 번째 돌파 시도가 성공하기는 어려울 수 있지만, 돌파 시 강세 신호가 될 것이다. 3. AMDAMD(NASDAQ:AMD)는 5월 2일에 분기 실적을 발표할 예정이며 주당순이익은 0.56달러로 예상된다. 지난 10년 동안 AMD 주식은 1,000% 이상의 수익률을 올렸다. 사상 최대 수익률은 3,700%였다. 여전히 주가는 강세 채널 내에 있으며 200일 이동평균을 상회하고 있다. 108.59달러가 올해 다음 목표다. 위 3개 종목 외에 조건에 부합하는 다른 종목은 다음과 같다. 플러그 파워 (NASDAQ:PLUG) 인페이즈 에너지 (NASDAQ:ENPH) 덱스컴 (NASDAQ:DXCM) 엑슨 엔터프라이즈 (NASDAQ:AXON) 텍사스 퍼시픽 랜드 (NYSE:TPL) 모놀리틱 파워 시스템즈 (NASDAQ:MPWR) 브로드컴 (NASDAQ:AVGO) 레플리젠 코퍼레이션 (NASDAQ:RGEN) 포티넷 (NASDAQ:FTNT) MSCI (NYSE:MSCI) 램 리서치 (NASDAQ:LRCX) 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX) 애플 (NASDAQ:AAPL) 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT)해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기