英 정부 SVB 긴급 대응…재무장관 "IT 기업 위기, 유동성 지원"

영국 정부가 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 따른 IT 기업들의 피해를 최소화하기 위해 긴급 대응에 나섰다.제러미 헌트 영국 재무부 장관은 12일(현지시간) 아침 성명을 발표하고 "영국의 가장 유망한 기업들에 미칠 피해를 피하거나 최소화하겠다"며 "SVB 고객들의 단기 운영자금이나 유동성 수요가 충족되도록 바로 대책을 추진하겠다"고 말했다.헌트 장관은 이르면 13일에 SVB 거래 기업 유동성 지원 방안을 발표할 것으로 보인다.헌트 장관은 이와 관련해 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)의 앤드루 베일리 총재와 리시 수낵 총리와 논의 중이라고 말했다.그는 이날 스카이뉴스 인터뷰에서는 "IT와 생명과학 분야 영국 기업들이 상당한 위기에 직면했다"며 "정부와 BOE는 지원을 위해 모든 일을 다 할 것"이라고 말했다.그는 "기업들이 직원들에게 임금을 주고 현금흐름 필요를 맞출 수 있도록 돕는 한편 미래를 위한 장기적 해법도 찾으려고 한다"고 덧붙였다.수낵 총리와 헌트 장관은 영국을 제2의 실리콘밸리로 만들고 싶다고 밝히는 등 IT산업 육성에 큰 관심을 갖고 있다.영국 IT 기업 대표 250여명은 전날 SVB 파산으로 동반 도산 위협에 직면했다고 경고하며 정부에 개입을 촉구했다.이들은 "예치금 손실은 IT 부문에 심각한 손상을 주고 기업 생태계를 20년 뒤로 되돌릴 수도 있다"며 "많은 기업이 하룻밤 새 강제청산에 들어갈 것"이라고 경고했다.한 기업은 자금의 90%가 SVB에 예금으로 묶여있어서 3월 급여 지급에 비상이 걸렸다고 말했다.BOE는 10일 SVB 영국지점도 파산 상태에 들어갈 것이라고 밝혔다.그러나 이 지점이 영국 금융시스템에서 존재감은 크지 않다고 말했다.영국 예금자보호법에 따르면 예금은 8만5천파운드(1억3천500만원)까지 보호된다./연합뉴스