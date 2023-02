1. 증시 중요 뉴스1) 뉴욕증시, 내구재수주 감소·반발 매수로 상승…다우 0.2%↑마감- 뉴욕증시는 내구재 수주 악화 소식에도 지난주 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승- 투자자들은 내구재 수주와 국채금리 움직임, 인플레이션 우려 등을 주시- 이날 발표된 내구재 수주는 큰 폭으로 감소했으나 여객기 수주에 따른 변동성이 영향을 미친 것으로 이를 제외할 경우 전달보다 증가- 투자자들이 인플레이션 위험이 장기화할 가능성을 가격에 반영하면서 2년물 국채금리가 2007년 이후 최고치를 경신2) 영국-EU 북아일랜드 관련 브렉시트 새 합의…"새로운 챕터"- 영국과 EU가 27일(현지시간) 북아일랜드 관련 새로운 브렉시트 협약에 합의하고 양자 관계에 새로운 전환점을 만들었음- 북아일랜드 협약 수정…영국과 북아일랜드간 자유 교역 보장·주권 보호- 수낵·폰데어라이엔 공동 기자회견…'윈저 프레임워크'3) 국제유가, 연준 긴축 장기화 전망에 하락...WTI 0.84%↓- 국제유가는 미 연방준비제도(Fed?연준)의 긴축 장기화 전망에 경기침체에 따른 원유 수요 감소가 예상되면서 하락- 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.64달러(0.84%) 하락한 배럴당 75.68달러에 거래를 마감- 런던 ICE선물거래소의 4월물 브렌트유는 0.83달러(1%) 떨어진 82.33달러로 집계4) '中 견제' 칩4 가동 본격화… 중국發 경제 보복 우려- 미국이 주도하고 한국·일본·타이완 등이 참여하는 반도체 공급망 협의체, 일명 칩(Chip)4가 본격적인 활동에 들어감- 칩4가 중국을 겨냥해 만들어진 협의체인만큼 중국 정부가 한국을 겨냥해 보복을 진행할지 주목- 업계에서는 칩4를 추진해 중국의 반도체 굴기를 견제하려는 의도로 봄- 중국이 한국에 대해 보복을 진행할 경우 국내 업체들의 피해가 예상. 해외경제연구소의 '수출기업 해외 공급망 현황 및 영향 조사' 자료에 따르면 대기업의 해외 공급망 분야 중국 의존도는 35%다. 중소기업은 47%에 달한다. 중국 의존도가 타 국가보다 높은 만큼 원·부자재 수출 제한 등의 조치가 내려질 시 공급망 타격이 불가피하다는 평가#유니온 #유니온머티리얼 #동국알앤에스 #티플랙스5) 막바지 접어든 '자동차 강판' 협상… 가격 인하 확실시- 포스코가 현대자동차와 올해 상반기 차 강판 협상을 벌이고 있다. 현재 협상은 마무리 단계에 접어들었으며 가격 인하가 유력- 자동차 강판 가격 인하는 2020년 하반기 이후 2년 6개월 만- 28일 업계에 따르면 포스코는 현대차에 공급하는 자동차 강판 가격을 톤당 15만원 내리는 방안을 협상 중#현대자동차2. 전일 미국. 유럽 증시 - 다우산업 : 32,889.09 (+72.17p, +0.22%)- S&P500 : 3,982.24 (+12.20p, +0.31%)- 나스닥 : 11,466.98 (+72.04p, +0.63%)- 영국 FTSE100 : 7,935.11 (+56.45p, +0.72%)- 프랑스 CAC40 : 7,295.55 (+108.28p, +1.51%)- 독일 DAX30 : 15,381.43 (+171.69p, +1.13%)- 유로스톡스50 : 4,248.01 (+69.19p, +1.66%)- 주요뉴스 및 시황- 뉴욕증시, 내구재수주 감소·반발 매수로 상승…다우 0.2%↑마감- 영국-EU 북아일랜드 관련 브렉시트 새 합의…"새로운 챕터"- 국제유가, 연준 긴축 장기화 전망에 하락...WTI 0.84%↓- 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전일대비 0.42% 오른 온스당 1824.9달러로 거래를 마감- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.54% 내린 104.595기록3. Today 관심 레포트- 한국콜마: 일회성 비용이 컸다 (키움증권, BUY, 목표주가 6만1천원)- 4Q: 비용, 다 털었다- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 61,000원 상향조정- 현대이지웰: 1위 플랫폼을 PER 10배 아래에서 살 기회 (NH투자증권, Not Rated, 목표주가 N/R)- 영업레버리지 효과 Come back- 신사업과 대형 고객사 수주 기대- LS: 올해를 빛 낼 세 가지 (한국투자증권, BUY, 목표주가 11만5천원)- 동 가격 강세- LS MnM 연결 편입 효과- LS전선의 해저전력선 생산능력 확대