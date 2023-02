독일 루프트한자, 전산 장애로 결항·지연 속출…120여편 취소

이통사 케이블 훼손돼 IT 시스템 끊겨…"오후에 복구될 듯"독일 루프트한자 전산 시스템에 장애가 발생해 15일(현지시간) 항공편 결항·지연이 속출하고 있다고 AFP·로이터 통신이 보도했다.루프트한자 측은 이날 트위터에 "오늘 아침부터 루프트한자 그룹 항공사들이 IT 시스템 중단의 영향을 받아 항공편이 지연되거나 취소되고 있다"고 밝혔다.프랑크푸르트 공항 웹사이트에 따르면 루프트한자의 시스템 결함은 그리니치 표준시(GMT) 기준 이날 오전 7시께 시작됐으며, 이 공항에 예정된 항공편 120여 편이 취소됐다.루프트한자는 독일 최대 이동통신사 도이체 텔레콤을 인용해 프랑크푸르트에서 진행된 건설공사 과정에서 도이체 텔레콤의 광케이블 일부가 손상돼 자사의 IT 시스템에 장애가 발생했다고 설명했다.루프트한자는 이날 오후에나 케이블을 복구할 수 있을 것으로 예상했다.AFP는 이날 프랑크푸르트 공항 게시판에 항공편 결항을 알리는 메시지가 잇따랐다고 전했다.독일 공항 몇 곳을 촬영한 사진과 영상에는 여행객 수천 명이 대기하는 등 현장의 혼란스러운 상황이 고스란히 담기기도 했다.일부 탑승객들은 루프트한자 측이 펜과 종이를 이용해 승객들의 탑승 수속을 진행했고, 수화물은 아예 처리할 수조차 없었다고 소셜미디어를 통해 현장 상황을 전했다.프랑크프루트 공항 측은 공항으로 들어오는 모든 항공편을 취소하거나 우회시키기로 했다고 밝혔다.관제사들은 루프트한자 항공기들이 프랑크푸르트 공항에서 이륙하지 못하고 있으며, 이로 인해 현재 이 공항에 다른 항공기가 착륙할 공간이 부족하다고 설명했다.유럽 최대 항공사인 루프트한자는 저가 항공인 유로윙스와 스위스 항공, 오스트리아 항공, 브뤼셀 항공 등을 자회사로 두고 있다./연합뉴스