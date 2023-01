"전세계 기업 작년 IT 관련 지출 0.2% 하락"

가트너, 올해 IT 지출 2.4% 증가 예상전 세계 기업의 지난해 정보기술(IT) 관련 지출이 0.2% 줄어든 4조3천800억 달러(약 5천432조 원)로 집계됐다.18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 시장조사업체 가트너는 이날 내놓은 보고서에서 이같이 밝히면서 기업의 IT 관련 지출이 전년도보다 줄어든 것은 이례적이라고 평가했다.가트너는 앞서 지난해 기업들의 IT 관련 지출이 0.8% 정도 늘어날 것으로 전망했었다.가트너는 올해 기업들의 IT 관련 지출도 작년보다 2.4% 정도 증가하는 데 그칠 것으로 내다봤다.이는 경제 불확실성이 지속해서 시장을 압박하고 있는 점을 감안해 지난해 10월 전망치와 비교해 절반 수준으로 낮춘 것이다.가트너는 특히 코로나19 대유행 이후 원격근무 등으로 지출을 크게 늘렸던 PC와 스마트폰 등에서 대규모 삭감이 이뤄져 이 부분 지출 규모가 작년 대비 5% 줄어든 6천850억 달러(약 849조 원) 정도 될 것으로 내다봤다.이 분야는 지난해에도 전년 대비 10% 이상 감소했었다.다만 기업용 소프트웨어와 IT 서비스 분야는 안정적으로 유지되면서 지출 규모가 2조1천600억 달러(약 2천678조 원)를 넘어설 것으로 전망됐다.IT서비스 분야의 지출을 유지하는 것은 여전히 경쟁적인 IT 분야 노동시장 상황을 반영한 것이라고 WSJ은 전했다.미 컴퓨터기술산업협회(CompTIA)에 따르면 미국의 지난달 IT분야 실업률은 1.8%로, 전체 실업률 3.5%의 절반 수준에 이를 정도로 낮다.하지만 동시에 IT분야 고용과 관련된 높은 비용이 오히려 신규채용을 억제하고 있다고 이 협회는 덧붙였다.기업들은 높은 이자율과 인플레이션(물가상승), 낮은 소비지출 등 어려운 시장 상황을 감안해 향후 1년간 비용지출 범위를 줄이는 데 초점을 맞출 계획이라고 WSJ은 전했다.미 가전업체 월풀의 최고정보책임자(CIO) 대니 브라운은 "10가지 모두를 만족시킬 수는 없다"며 가치 창출이 확실한 소프트웨어나 IT 현대화와 고용 등 기본적인 분야에 우선하여 지출할 것이라고 말했다./연합뉴스