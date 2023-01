기시다 "한일관계 현안 신속히 해결해 건전하게 되돌릴 것"(종합)

종합격투기 단체 UFC의 여성 밴텀급 강자인 라켈 페닝턴(미국)이 임신한 배우자와의 근황을 전했다.페닝턴은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 "새해 복 많이 받으라"는 문구와 함께 사진을 올렸다. 사진 속에서 페닝턴은 UFC 스트로급 선수인 테시아 토레스(미국)의 임신한 배에 입을 맞추고 있다. 두 사람은 지난해 7월 결혼한 '레즈비언 커플'이다.두 사람은 2012년 같은 대회에 출전하면서 알고 지내기 시작해, 2016년 연인으로 발전한 것으로 전해진다. 지난해 여름 결혼한 몇 달 뒤 임신했다. 출산은 올해 6월로 예정돼 있다.토레스가 어떻게 임신했는지는 구체적으로 알려지지 않았다. 다만 페닝턴이 지난해 11월 말 SNS에 올린 게시물을 통해 "'많은 사랑과 약간의 과학으로 만들어진 아기(Baby made with lots of Love and a little Science)'"라는 문구를 올린 바 있다.페닝턴은 14일 연합뉴스에 "엄마가 된다는 게 엄청난 동기부여가 된다"며 "원래 감성적인 사람이 아닌데, 이제는 작은 일에도 눈물이 난다"고 밝혔다. 이어 "토레스가 먼저 아기를 낳고 싶어했지만, 나도 여성이고 출산을 원한다"며 "첫째 아이와 모든 순간을 즐긴 뒤 다음에는 내가 아이를 낳을 것"이라고 전했다.페닝턴은 처음 동성애자라는 걸 공개했을 때 독실한 가톨릭 신자인 가족들의 반대에 부딪혔지만, 이제는 응원을 받고 있다고 했다.페닝턴은 "75세 할머니로부터 '(당신처럼) 인생을 달리 살았다면 좋았을 것'이라는 이야기를 들었다"며 "내가 타인에게 긍정적인 영향을 미친다는 걸 이해하면서 가족들은 결국 내 정체성을 받아들였