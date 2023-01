우크라 탱크 받는다…독일 OK 사인에 각국 레오파드2 입국채비

미 군사전문가, CSIS 주최 토론회서…"억제 수단의 창의성 필요""금융중심지 상하이 파괴될 수 있다는 위험은 시진핑에 큰 무게감" 대만이 중국의 침공을 억제하기 위해서는 중국의 '경제수도' 상하이를 파괴하기에 충분한 양의 미사일을 보유해야 한다는 미국 군사전문가의 조언이 나왔다. 13일 대만의 타이완뉴스에 따르면 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 주최로 열린 토론회에 패널로 참가한 미국의 저명한 군사전문가인 데이비드 뎁툴라(David A. Deptula) 예비역 공군 중장이 이같이 주장했다. 이날 토론회는 미 싱크탱크 CSIS의 '다음 전쟁의 첫 전투: 중국의 대만 침공에 대한 워게임(The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan)에 대한 패널들의 의견을 사전에 제출한 뒤 토론하는 형식으로 진행됐다. CSIS는 최근 중국이 2026년 대만을 침공하는 상황을 가정한 24개의 워게임(전쟁 게임) 시뮬레이션 결과를 토대로 '다음 전쟁의 첫 전투'라는 제목의 보고서를 발표한 바 있다. CSIS는 보고서에서 중국의 대만 침공이 실패할 것으로 예상하면서도 중국은 물론, 미국, 대만, 일본 등 관련국 모두 막대한 비용을 치를 것으로 결론내렸다. 뎁툴라는 토론회에서 이제는 미국이 중국의 대만 침공을 억제하기 위한 수단에 대한 창의성을 생각할 때라고 지적했다. 뎁툴라는 먼저 억제력을 중국 인민해방군 지휘부에 대만 침공을 확신할 수 없도록 "성공 또는 결과에 관한 충분한 불확실성'을 심어주는 것"이라고 정의한 뒤 불확실성의 수준을 높이는 행동이 취해져야 한다고 촉구했다. 그러면서 뎁툴라는 불확실성을 높이는 행동의 예로 미국이 대만에 상하이를 타격하고 상하이 파괴를 위협할 사정거