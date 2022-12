EU 탄소국경세에 유럽업계도 우려…"원자잿값 올라 경쟁력 악화"

경제성과 강조하며 '중산층 경제 재건' 대선 공약 이행 부각 내년 초에 재선 도전을 공식화할 것으로 전망되는 조 바이든 미국 대통령이 연일 미국 경제에 대한 낙관론을 설파하고 있다. 물가 상승세 둔화와 견조한 고용시장 실적, 경제성장률 상향조정, 외국인 직접투자 확대 등 각종 경제 성과를 부각, 중산층 경제 비전 실현을 연결고리로 재선 도전을 위한 명분 쌓기를 하는 모습이다. 바이든 대통령은 23일(현지시간) 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표에 대한 성명을 내고 "경제가 회복하고 탄력성이 유지되고 있다는 신호"라면서 "고용시장이 강세를 유지하는 가운데 소득이 올라가고 인플레이션은 내려가고 있다는 것을 보여준다"고 평가했다. 그는 "휘발유 가격과 식료품 가격이 연중 최저 상승 폭을 기록한 가운데 크리스마스를 맞고 있다"면서 "실업수당 청구 건수는 낮은 상태로 유지되고 있으며 경제성장률 추정치도 상향 조정됐다"고 평가했다. 그는 최근 경제지표 발표를 "미국 가정과 사업체, 농부들을 위한 연승 행진"이라고 말한 뒤 "앞으로도 왔다 갔다 할 수는 있지만, 저소득층을 끌어올리고 중산층은 키우는(the bottom up and the middle out) 경제를 만드는데 우리는 진전을 이루고 있다"고 강조했다. 앞서 상무부는 이날 지난달 PCE 가격지수가 전년 동월보다 5.5% 상승, 지난해 10월 이후 최소폭 상승을 기록했다고 밝혔다. PCE는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 주로 참고하는 물가 지표다. 바이든 대통령은 전날 야후 뉴스에 기고한 글에서도 인플레이션 감축법(IRA)을 비롯한 경제 입법과 그에 따른 성과를 강조하면서 "미국 국민과 경제가 성취할 수 있는 것에 대해 어느 때 보다 확신이 있다"고