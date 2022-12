'갱단 활극' 멕시코 중북부서 방위군 지휘관 이어 판사 숨져

세계적 반도체 설계·장비기술 보유에도 역내 생산 저조로 대외 의존도 커EU, '60조원 투입' 반도체법 내년 시행…2030년까지 생산 점유율 9→20% 목표한국엔 잠재적 위협이자 기회…R&D 협력 강화하되 대비도 필요 '반도체 기술을 연구실에서 EU 생산시설로'(From the lab, to the fab) 유럽연합(EU) 행정부 수장인 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 지난 2월 8일 반도체 산업 역량 강화를 위한 '유럽 반도체법'(The European Chips Act)을 제안하면서 제시한 목표다. 반도체 설계·제조장비 분야에서 기술 경쟁력을 보유하고 있으면서도 정작 생산기반 부족으로 완제품을 수입에 의존하고 있는 유럽의 반도체 생태계를 바꾸겠다는 의지의 표현이다. 여기에 러시아산 천연가스에 전적으로 의존하다가 우크라이나 전쟁으로 초유의 에너지 위기를 겪은 유럽 입장에서는 '미래의 석유'로 불리는 반도체 자급률을 끌어올리는 게 시급한 과제가 됐다. ◇ 반도체 수요 세계 3위…공급부족에 '주력' 자동차업계 직격탄 대외경제정책연구원(KIEP)이 올 상반기 발간한 관련 보고서에 따르면 유럽은 전 세계 반도체 생산량의 약 20%(2019년 기준)를 소비해 미국, 중국에 이어 단일시장으로 세계에서 세 번째로 그 규모가 컸다. 그러나 EU 집행위가 지난 2월 밝힌 EU의 전 세계 반도체 생산점유율은 9%로 역내 소비량의 절반에도 못 미쳤다. 결국 유럽은 한국, 대만 등 아시아와 미국 시장에 완제품 수입을 의존하고 있다. 게다가 역내에서 생산되는 반도체도 대부분 기존의 22㎚(나노미터=10억분의 1m) 이상 제품에 집중돼 있고, 첨단 반도체로 분류되는 7㎚ 이하의 경우 아예 생산되지 않는다고 전문가들은 설명했다. 똑같이 반도체 소