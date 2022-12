프랑스 '국민 빵' 바게트가 유네스코(UNESCO) 인류무형문화유산으로 인정받았다.유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회(무형유산위원회)는 30일(현지시간) 모로코 라바트에서 회의를 열고 '바게트 제빵의 장인적 노하우와 문화'를 인류가 보존할 가치가 있는 것으로 명명하고, 무형문화유산 목록에 추가했다.미국을 방문 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 트위터에 이 같은 소식을 전하면서 "바게트는 우리의 일상에서 마법과 같이 완벽한 250g"이라고 극찬했다.앞서 2018년 바게트를 유네스코 문화유산으로 올려야 한다고 언급했던 마크롱 대통령은 이를 위해 "제빵사들과 미식가들이 수년간 함께 노력해왔다"고 전했다.겉은 딱딱하지만 속은 부드러운 바게트는 프랑스에서 가장 인기 있는 빵이다. 매년 60억개 이상의 바게트가 평균 약 1유로(약 1350원)에 판매된다.최소 1600년대부터 프랑스 제빵사가 바게트를 만들기 시작했고, 본격적으로 프랑스인들의 필수품이 된 것은 2차 세계대전 이후부터로 알려졌다.한편, 신명나는 가락 속에 풍자와 해학이 어우러진 우리의 탈춤도 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐다.위원회는 이날 탈춤을 인류무형문화유산 대표목록에 등재하기로 결정했다. 정식 명칭은 '한국의 탈춤(Talchum, Mask Dance Drama in the Republic of Korea)'이다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com