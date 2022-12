이대봉 참빛 회장, 베트남전 유가족·소외계층에 장학금 전달

"10월 시리아 반군에 포위되자 자폭"…후임자에 '알후세인'美백악관, 대테러성과 환영…리더십 실종 속 패잔병 수천명만 남아 이슬람 극단주의 조직인 이슬람국가(IS)는 지난달 30일(현지시간) IS의 수괴인 아부 알하산 알하시미 알쿠라이시(이하 알하산)의 사망 사실을 확인하고 새 후임자를 발표했다. 로이터 통신과 AP 통신 등 외신에 따르면 IS의 아부 오마르 알무하제르 대변인은 텔레그램으로 공개한 음성 메시지를 통해 이같이 밝혔다. 그는 알하산의 사망 경위에 대해선 '신의 적들과 싸우다 목숨을 잃었다'고만 밝혔다. 그러면서 새 수괴는 아부 알후세인 알후세이니 알쿠라이시(이하 알후세인)라고 발표했지만, 그가 어떤 인물인지와 관련한 자세한 사항은 공개하지 않았다. 중동과 이집트, 서아시아 등을 담당하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 알하산이 10월 중순 시리아 남부 다라주(州)에서 터키가 지원하는 시리아 반군의 일파인 자유시리아군(FSA)의 작전에 의해 살해됐다고 전했다. 이와 관련, 당시 전투에 참여했던 다수의 소식통은 알하산이 반군에 포위되자 자폭했다고 로이터 통신에 전했다. 가옥 포위전에 가담했던 다라주 남부 자셈 마을 주민 살렘 알 호라니는 "우리가 은신처를 습격하자 IS 지도자와 동료들이 폭탄 벨트를 터뜨려 스스로 목숨을 끊었다"고 설명했다. 앞서 영국에 있는 내전 감시단체인 시리아인권관측소(SOHR)는 올 10월 중순께 시리아 정부와 최근 화해한 반군 세력이 자셈 마을에서 일단의 IS 전사들을 사살했다고 밝힌 바 있다. SOHR은 당시 사살된 IS 구성원 중에는 이라크와 레바논 등 외국 국적자가 있었고, 한 명은 폭탄 벨트로 자폭하기도 했다고 전했다. 미 중부사령부는