신생아 10명 중 6명은 혼외 출산…'출산율 1위' 국가 배경

-GM, 2020년 SWE 가입, SWE 인천지부 주축 멤버로 활동 GM이 글로벌 여성 사회단체 SWE(Society of Women Engineers)의 인천 컨퍼런스에 참가했다고 25일 밝혔다. 이번 컨퍼런스는 'Re-Engineer The Future'를 주제로 GM 부평공장 홍보관에서 개최했다. 행사는 송정희 박사의 팬데믹 시대 이후 회복 탄력성을 높이고 불확실한 미래에 대처하며, 여성 엔지니어의 성장을 위한 사고방식의 변화를 설명하는 기조연설로 시작했다. 이어진 패널 토의에서는 GM 한국 사업장의 사공일 상무와 HP코리아 박수희 상무 등이 패널 그룹으로 참가, 개인과 조직 간의 기술격차를 줄이고, 교육을 통한 여성 엔지니어의 커리어 패스를 다양화하기 위한 토론을 이어갔다. 마지막으로 조별 토의 및 발표 세션에서는 GM을 비롯한 SWE 인천지부 소속 엔지니어들과 대학생들이 함께 성별과 세대를 뛰어넘는 소통 방법, 다양한 세대와 원팀으로 협업할 수 있는 능력, 현시대에서 엔지니어가 가져야 할 자세 등에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다. 컨퍼런스에 참석한 브라이언 맥머레이 GM한국 연구개발법인 사장은 "GM 엔지니어들이 엔지니어링의 공간에 다양성과 동반 성장을 만들어 내는 일에 참여하는 것은 이들의 회복탄력성, 열정, 그리고 가치를 반영한다"라며 "자동차 산업이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 고려할 때, 이 컨퍼런스는 미래를 준비하고 글로벌 네트워크를 구축하는 방법에 대한 아이디어를 공유할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 전했다. 한편, SWE는 1950년 미국에서 설립한 글로벌 여성 사회단체로, 세계적으로 약 4만여명 이상의 여성 엔지니어들이 구성원으로 활동하고 있다. GM 한국사업장은 2020년 SWE에 가입했다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr