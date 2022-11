브라질 보우소나루 측, 대선결과에 공식 이의제기…"일부 오류"(종합)

2022 회계연도 31개주 적자·19개 주 흑자 미국 50개 주 가운데 2022년 '실제' 재무상태가 가장 좋은 주는 알래스카·노스다코타·와이오밍, 최악은 뉴저지·코네티컷·일리노이라는 분석이 나왔다. 22일(현지시간) 일리노이 정책전문매체 '일리노이 폴러시'는 정부 재무분석 전문 비영리단체 '트루스 인 어카운팅'(Truth in Accounting·TIA)의 최신 보고서를 인용, 시카고를 포함하는 일리노이가 뉴저지·코네티컷과 함께 미국에서 재무상태가 가장 안 좋은 3개 주로 손꼽혔다고 보도했다. TIA는 '2022 주별 재무상태'(Financial State of the States 2022)라는 타이틀의 보고서에서 미국 50개 주 가운데 31개 주가 2022 회계연도를 재정적자 상태로 시작했으며 단 19개 주만 흑자 재무구조를 갖추고 있었다고 전했다. 최상의 재정 상태에 있는 주는 알래스카로, 가용예산(money available to pay future bills) 261억 달러(약 35조 원), 납세자당 잉여세수(taxpayer surplus) 9만6천800달러(약 1억3천만 원)를 기록했다. 노스다코타는 가용예산 137억 달러·납세자당 잉여세수 4만9천600달러로 2위, 와이오밍은 가용예산 38억 달러·납세자당 잉여세수 1만9천100달러로 3위를 각각 차지했다. 이어 4위 유타, 5위 사우스다코타, 6위 네브래스카, 7위 테네시, 8위 오리건, 9위 아이다호, 10위 오클라호마 순이다. 재무상태가 '최악'인 주는 뉴저지로, 예산 부족분(money needed to pay bills) 1천977억 달러(약 268조 원)·납세자당 부채부담(taxpayer burden)이 5만8천700달러(약 7천900만 원)에 달한다. 코네티컷은 예산 부족분 743억 달러·납세자당 부채부담 5만6천500달러로 49위, 일리노이는 예산 부족분 2천105억 달러·납세자당 부채부담 4만9천500달러로 48위 불명예를 안았다. 그 외 하와이(47