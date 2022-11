"한 플로리다 은퇴자의 깜짝 선언"…트럼프 조롱한 뉴욕포스트

2년 전 지지했으나 이번 출마엔 "한 은퇴자"·"열혈 골퍼" 폄하머독 소유 보수 매체들 등 돌려…NYT는 '트럼프 맹비난' 사설한때 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 열렬히 지지했던 보수 매체마저 트럼프의 재출마 선언을 조롱해 화제가 되고 있다.16일(현지시간) 마켓워치 등에 따르면 뉴욕포스트는 이날 1면 맨 아래에 '플로리다 남자가 발표하다'라는 모호한 예고성 제목과 함께 26면을 보라고만 적었다.전날 밤 트럼프 전 대통령의 2024년 대권 도전 선언 기사를 1면이 아닌 26면에 배치한 것도 모자라 '트럼프'라는 이름이나 '전직 대통령'과 같은 직위가 아닌 마치 평범한 플로리다 주민인 것처럼 묘사한 것이다.심지어 뉴욕포스트는 26면에서도 한 줄짜리 단신 기사로 트럼프 전 대통령의 출마 선언을 다뤘다.신문은 '이미 다 겪어봐서 안다'(Been there, Done that)라는 영어 문장에서 'Done'을 발음이 비슷한 도널드의 약칭 'Don'으로 바꾼 기사 제목(Been there, Don that)으로 그의 3연속 대권 도전을 폄하했다.기사 본문에서도 "플로리다의 한 은퇴자가 대선에 출마한다는 깜짝 선언을 했다"라며 "열혈 골퍼(avid golfer)인 도널드 트럼프가 기밀문서 도서관인 자신의 마러라고 리조트에서 (대권 도전을) 시작했다"고 조롱했다.뉴욕포스트는 오는 2024년 만 78세가 되는 트럼프가 당선될 경우 조 바이든 현 대통령과 함께 최고령 대통령 타이기록을 세운다는 점을 부각한 뒤 "그의 콜레스테롤 수치는 알려지지 않았다"고 비꼬았다.기자 이름도 따로 없는 이 기사에서 신문은 맨 마지막 문장에서야 "트럼프는 또한 45대 대통령으로 재직한 바 있다"고 부연했다.뉴욕의 대표적인 타블로이드 신문 중 하나인 뉴욕포스트는 2020년 대선 때만 해도 트럼프 전 대통령을 공개 지지하면서 민주당 후보였던 바이든 대통령을 맹렬히 공격했으나, 불과 2년 만에 완전히 등을 돌린 것으로 보인다.뉴욕포스트를 비롯해 월스트리트저널(WSJ)과 폭스뉴스 등 보수 성향 미디어 재벌 루퍼트 머독이 소유한 다른 매체들도 트럼프 전 대통령에게 관심을 주지 않거나 신랄한 비판을 서슴지 않고 있다.WSJ은 중간선거 직후와 전날 트럼프 대통령을 정면 비판하는 사설을 두 차례나 실었다.조롱과 무시로 일관한 뉴욕포스트와 달리 진보 성향인 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프의 출마 선언을 진지하게 조목조목 비판하는 논설위원실 명의의 사설을 펴냈다.NYT는 "그의 새 대선 캠페인은 거짓말과 혼돈이라는 똑같은 추악함으로 시작됐다.이는 미국의 민주주의에 훨씬 더 큰 위협을 제기한다"라며 "트럼프는 공직에 적합하지 않은 인물"이라고 규정했다.NYT는 "트럼프와 그의 지지자들은 더이상 민주적 절차에서 선의의 참가자인 것처럼 위장할 수 없다"며 대선 불복 문제를 거론한 뒤 "트럼프는 인종주의를 부추기려고 대중을 선동했으며, 크고 작은 거짓말을 했고, 대통령으로서 자신의 사익을 국가 안보보다 우선했으며, 독재자들의 친구였다"고 비난했다.신문은 트럼프 전 대통령이 의회에서 두 차례 탄핵당한 사실을 거론하면서 "만약 트럼프가 2024년 대선 레이스에서 살아남는다면 그 선거는 미국의 민주주의에 대한 국민투표가 될 것"이라고 밝혔다./연합뉴스