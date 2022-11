아마존, '역대 최대 규모' 구조조정 시작…직원에 해고 통보

2년 전 지지했으나 이번 출마엔 "한 은퇴자"·"열혈 골퍼" 폄하머독 소유 보수 매체들 등 돌려…NYT는 '트럼프 맹비난' 사설 한때 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 열렬히 지지했던 보수 매체마저 트럼프의 재출마 선언을 조롱해 화제가 되고 있다. 16일(현지시간) 마켓워치 등에 따르면 뉴욕포스트는 이날 1면 맨 아래에 '플로리다 남자가 발표하다'라는 모호한 예고성 제목과 함께 26면을 보라고만 적었다. 전날 밤 트럼프 전 대통령의 2024년 대권 도전 선언 기사를 1면이 아닌 26면에 배치한 것도 모자라 '트럼프'라는 이름이나 '전직 대통령'과 같은 직위가 아닌 마치 평범한 플로리다 주민인 것처럼 묘사한 것이다. 심지어 뉴욕포스트는 26면에서도 한 줄짜리 단신 기사로 트럼프 전 대통령의 출마 선언을 다뤘다. 신문은 '이미 다 겪어봐서 안다'(Been there, Done that)라는 영어 문장에서 'Done'을 발음이 비슷한 도널드의 약칭 'Don'으로 바꾼 기사 제목(Been there, Don that)으로 그의 3연속 대권 도전을 폄하했다. 기사 본문에서도 "플로리다의 한 은퇴자가 대선에 출마한다는 깜짝 선언을 했다"라며 "열혈 골퍼(avid golfer)인 도널드 트럼프가 기밀문서 도서관인 자신의 마러라고 리조트에서 (대권 도전을) 시작했다"고 조롱했다. 뉴욕포스트는 오는 2024년 만 78세가 되는 트럼프가 당선될 경우 조 바이든 현 대통령과 함께 최고령 대통령 타이기록을 세운다는 점을 부각한 뒤 "그의 콜레스테롤 수치는 알려지지 않았다"고 비꼬았다. 기자 이름도 따로 없는 이 기사에서 신문은 맨 마지막 문장에서야 "트럼프는 또한 45대 대통령으로 재직한 바 있다"고 부연했다. 뉴욕의 대표적인 타블로이드 신문 중 하나인 뉴욕포스