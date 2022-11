탄자니아 여객기, 빅토리아호수에 추락…"최소 19명 사망"(종합2보)

WP·ABC "공화 50% vs 민주 48%"…NBC "민주 48% vs 공화 47%""경제불만 공화당 승리기대 키워" vs "민주, 적극 투표층 상승" 미국 중간선거를 이틀 앞두고 양당이 오차범위 내에서, 승리를 예단할 수 없는 대접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 잇따라 나오고 있다. 워싱턴포스트(WP)와 ABC방송이 지난달 30일부터 지난 2일까지 유권자 705명을 대상으로 조사해 6일(현지시간) 발표한 결과에 따르면, 중간선거에서 어느 당에 투표할 것이냐는 질문에 공화당과 민주당이 각각 50%와 48%의 지지율로 사실상 팽팽했다. WP는 "역대 사례를 참조한다면 (여당인) 민주당이 확실하게 앞서야 승산이 있다"며 "2018년 중간선거의 경우 같은 시점 조사에서 민주당은 공화당을 7%포인트 앞섰다"고 지적했다. 반면 공화당이 승리한 2010년과 2014년 중간선거에서는 여론조사에서보다 실제 투표에서 공화당이 더 큰 차로 앞섰다고 WP는 덧붙였다. '적극적 투표 참여'에 있어서도 공화당 지지층이 민주당 지지층을 앞섰다. 민주당 지지층의 74%가 투표 의사를 밝힌 반면 공화당 지지층은 80%가 투표하겠다고 답했다. 전체적으로는 응답자의 76%가 투표 의사를 밝혔다. 투표에 영향을 미치는 요인으로는 81%의 응답자가 경제를 꼽았다. 인플레이션(71%), 민주주의 위협(73%) 등도 핵심 요인이었다. 낙태라는 답변은 전체의 62%를 차지했다. 특히 공화당 지지층의 32%가 경제를 가장 중요한 고려 요인으로 꼽았지만 민주당 지지층은 15%에 불과했다. 민주당 지지층의 32%는 낙태를 가장 큰 고려 요인으로 선택했고, 공화당은 12%로 집계됐다. 또 유권자 10명 중 4명은 2년 전과 비교해 가계 재정 상태가 악화했다고 답했고, 나아졌다는 답변은 10명 중 2명에