中 격리 완화설 확산…홍콩 증시 10% 상승

By 하리스앤와 (Haris Anwar)17년에 걸친 기자 경력동안, 하리스는 블룸버그, 로이트,다우존스 및 더 글로브 엔드 메일을 포함한 세계 유수의 미디어들에서 근무했었다. (2022년 11월 3일 작성된 영문 기사의 번역본) 시장 우려가 높고 위험자산을 기피하는 분위기 속에서 양질의 배당주도 상당히 저렴해졌다. 패시브 인컴을 위한 포트폴리오를 구축하는 장기 투자자들이 적합한 배당주를 매수하기에 좋은 시기다. 현금수익률이 높은 종목은 경제성장 둔화 시기에 시장 수익률을 상회한다.지금 시장에서 투자자들이 투자할 종목을 고르는 일은 점점 어려워지고 있다. 연준의 공격적 금리인상으로 인한 미국 경기침체 우려가 높아지는 중이다.그러나 언제든 희망은 있다. 시장 우려가 높고 위험자산을 기피하는 분위기 속에서 펀더멘털이 탄탄하고 지속 가능한 배당을 지급하는 고품질 종목이 상당히 저렴해졌다.따라서 패시브 인컴을 창출하는 포트폴리오를 구축하려는 장기 투자자들에게는 지금이 그런 종목을 매수할 만한 좋은 시기다. 필자는 장기적으로 보유할 만한 배당성장주 몇 종목을 추천하고자 한다. 이번 주 골드만삭스의 투자 메모에 따르면, 높은 현금 수익률을 보이는 종목은 경제성장 둔화 시기에 시장수익률을 상회한다. 골드만삭스의 미국 증시 전략가 데이비드 코스틴(David Kostin)은 월요일에 다음과 같이 전했다. “1970년대 중반에는 고배당 종목들이 상승하는 현금수익률과 경쟁하는 데 어려움을 겪었고 S&P 500 지수보다 뒤쳐졌다. 반대로, 높은 배당성장을 제시한 기업들은 채권수익률이 17%까지 상승하더라도 시장수익률을 상회했다.” 이런 점을 염두에 두면서 오늘은 올해 상당히 하락했으나 반등 잠재력을 가진 2종목을 다음과 같이 선정해 보았다. 1. 버라이즌 커뮤니케이션스언뜻 보기에 미국 최대 무선 통신사 버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE:VZ)는 안전한 배당 종목으로 보이지는 않는다. 버라이즌은 경쟁사들이 훨씬 저렴한 가격을 제시하는 통신 시장에서 구독자수를 늘리는 데 어려움을 겪으면서 지속적으로 압박을 받고 있다.미국 뉴욕 소재 버라이즌의 3분기 월간 무선 전화 구독자수는 단 8천 명이 늘었고, 이는 애널리스트 예상치를 크게 하회했다. 반면에 경쟁사인 AT&T(NYSE:T)는 지난달에 강력한 수익과 구독자수 성장을 발표했다.하지만 필자는 이러한 약세가 일시적이라고 생각하고, 장기 투자자들에게는 매력적인 매수 기회를 제공한다고 본다. 현재 버라이즌의 배당수익률은 7%로 지속적인 최고 기록을 세우고 있다. 시장에서 가치 있는 종목을 찾고 있는 대형 기관 투자자들은 최근 수개월 동안 버라이즌을 매수했다. 출처: 인베스팅프로블룸버그 데이터에 따르면 지난 6월 30일 종료된 분기 동안 캐피털 그룹(Capital Group), 페더레이티드 에르메스(Federated Hermes Inc.), 인베스코(Invesco Ltd.), GQG 파트너스 등이 운영하는 자금은 수백억 달러 규모의 버라이즌 주식 매입에 사용되었다. 또한 버라이즌 주가는 올해 27% 하락했으므로 최악의 상황은 지났다는 신호가 있다. 지난 수개월 동안 매장 방문수를 증가시킨 새로운 계획도 다수 도입했다. 올해 초에 버라이즌은 요금제 인상을 시행했고, 이는 2분기 배출을 10억 달러 높여줄 것으로 예상된다. 또한 버라이즌은 2025년까지 20~30억 달러 연간 지출을 줄일 수 있는 비용 절감 프로그램도 계획하고 있다고 밝혔다. 현재 주당 0.6525달러 배당금을 지급하고 있고, 연 배당수익률은 6.9%다. 또한 지난 16년 연속 배당금을 상향했다. 2. 페덱스글로벌 화물 운송 기업 페덱스(NYSE:FDX)는 올해 40% 주가 하락 이후 정기적 소득을 원하는 투자자들이 매수할 만한 또 다른 배당성장 종목이다. 페덱스는 분기별 주당 1.15달러를 지급하며, 연 배당수익률은 3% 가까이에 이른다. 헤지펀드 디이쇼(D.E. Shaw)와 딜의 일환으로, 페덱스는 분기 배당금을 50% 이상 높였고, 이사회를 구조조정하고, 높은 인플레이션 대응을 위한 비용 절감을 약속했다. 출처: 인베스팅프로세계 최대 항공 화물 수송업체이자 주요 택배 서비스 업체인 페덱스의 비즈니스는 소비자제품부터 의약품에 이르기까지 다양한 업계와 연관이 있다. 따라서 페덱스의 실적은 경제 전반 상황을 알려 주는 지표가 된다. 지금의 어려운 경제적 상황과 비용 압박은 페덱스의 마진에 타격을 입혔다. 그러나 페덱스는 여전히 충분한 현금흐름을 창출하고 있고, 분기별 주당 1.15달러 배당금을 충분히 지급할 여력이 있다. 이전 분기에 페덱스는 10억 달러 규모의 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 분기의 2천억 달러 규모 배당금을 충분히 커버했다. 팬데믹 이전인 2020년 1월과 동일한 주가 수준에서 추가적 하방리스크는 보이지 않는다. 그리고 페덱스의 턴어라운드 노력이 성공한다면, 장기 투자자들은 배당성장과 더불어 상당한 주가 상승을 누릴 수 있을 것이다. 주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Haris Anwar)는 글에서 언급된 주식 종목에 대해 어떠한 포지션도 보유하지 않습니다. 또한 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기