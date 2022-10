바이든, 고수익 석유기업에 횡재세 부과 검토…중간선거 승부수

노스웨스턴대, 2024년부터 '여름 단기집중 작문 워크숍' 운영 계획 미국 인기 드라마 '왕좌의 게임'(Game of Thrones) 시리즈 원작자로 잘 알려진 판타지 소설 거장 조지 R.R.마틴(77)이 모교 노스웨스턴대학에 500만달러(약 71억 원)의 기부금을 쾌척했다. 노스웨스턴대학은 이 기부금으로 여름 단기코스 작문 워크숍을 개설해 역량 있는 작가들을 배출하겠다는 계획이다. 시카고 북부 교외도시 에반스톤에 소재한 노스웨스턴대학은 31일(현지시간) 성명을 통해 저널리즘 전공 '메딜스쿨' 졸업생인 마틴으로부터 500만 달러를 기부받았다며 "작가가 되고자 하는 학부·대학원생들을 위한 워크숍 운영과 교수진 보강 기금으로 사용할 것"이라고 밝혔다. 대학 측은 기부금 가운데 300만 달러(약 43억 원)는 메딜스쿨 내에 '조지 R.R.마틴 여름 단기집중 작문 워크숍'을 개설하는 데 투입하고 나머지 200만 달러(약 28억 원)는 워크숍을 이끌어갈 교수진 영입에 쓸 계획이라고 시카고 선타임스는 전했다. 2024년 문을 열고 잠재력 있는 작가 지망생들에게 집중적인 작문 훈련 기회를 제공하는 것이 대학 측의 목표다. 마이클 쉴 노스웨스턴대학 총장은 "마틴은 전 세계에 독자를 둔 유명 다작 작가"라며 "모교가 차세대 스토리텔러를 양성할 수 있도록 물심양면의 지원을 해준 데 대해 진심으로 감사한다"고 말했다. 마틴은 1996년 첫 출간된 대하 판타지 소설 '얼음과 불의 노래'( A Song of Ice and Fire) 시리즈가 베스트셀러가 되면서 세계적 작가 반열에 올랐다. 이 작품은 미국 케이블 채널 'HBO'가 2011년부터 2019년까지 '왕좌의 게임'이란 제목의 드라마 시리즈로 제작해 폭발적인 인기를 얻었고 2019년 에미상 12개 부문을 휩쓰는 기록을