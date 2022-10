한미 연합 해상훈련에 참가한 한미 해군 함정들이 29일 동해상에서 기동훈련을 하고 있다. / 사진=해군 제공

동해를 '일본해'가 아닌 '한반도 동쪽 수역' 또는 '동해'로 표기한 미 해군 뉴스. / 사진=미 해군 태평양함대 홈페이지 캡처

미 해군이 최근 활동을 전한 뉴스에서 '동해'를 일본해(SEA OF JAPAN)’가 아닌 '동해(East Sea)' 또는 '한반도 동쪽 수역(WATERS EAST OF THE KOREAN PENINSULA)'으로 표기한 것으로 나타났다.미 해군 태평양함대 홈페이지에 따르면 태평양함대는 지난 9월 28일 보도자료에서 9월 30일부터 진행한 3개국 연합 대잠훈련 계획을 알리면서 훈련 장소를 '한반도 동쪽 수역(WATERS EAST OF THE KOREAN PENINSULA)'이라고 표기했다.앞서 태평양함대는 지난 9월 26일 보도자료에서도 한국 해군과 미 해군이 대 특수전 훈련을 실시하고 있다는 뉴스를 전하면서 발생 장소를 '한반도 동쪽 수역'이라고 표기한 바 있다.태평양함대를 포함한 미 해군은 그간 동해를 '동해(East Sea)'로 단독 표기하거나 '동해'와 '일본해'로 병기해야 한다는 한국 정부의 요구에도 '일본해'로 공식 표기해왔다.홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com