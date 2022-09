싱가포르 경찰 "테라 권도형, 현재 싱가포르에 없어"

새벽 6도 추위에도 인파 밀려와…휠체어 이용자 등 줄은 이미 마감군복 입은 해리 왕자 등 여왕 관 지켜…장례식 참석 정상들 도착 찰스 3세 영국 국왕과 윌리엄 왕세자가 17일(현지시간) 엘리자베스 2세 여왕의 관에 참배하려는 사람들을 예고 없이 깜짝 방문했다. 찰스 3세 부자(父子)는 여왕의 관이 있는 런던 웨스트민스터 홀에 들어가기 위해 인근 램버스 다리 주변에서 기다리던 참배객들을 찾아 악수하고 이야기를 나눴다. 시민들은 찰스 3세 부자가 나타나자 손뼉을 치며 환호했으며 기념사진을 찍기도 했다. 어떤 이는 '하느님, 국왕을 지켜주소서'(God Save the King), '하느님, 윌리엄 왕세자를 지켜주소서'(God Save the Prince of Wales)라고 외치기도 했다. 찰스 3세는 얼마나 오래 기다렸는지, 춥지 않은지 물으며 악수를 나눴다. 한 여성은 "이렇게 기다릴 만한 일"이라고 말했다. 윌리엄 왕세자는 "여왕도 이 모든 걸 믿을 수가 없을 것"이라고 말했다. BBC는 찰스 3세의 예정에 없던 약 20분 방문에 관해 사람들이 쉽게 다가갈 수 있는 왕이 될 것임을 짐작게 한다고 말했다. 이날 국왕 부자가 방문한 곳이 코로나19 희생자들을 기리는 추모 벽 근처라는 점에서 코로나19로 어려움을 겪은 영국인들을 위로하는 의미도 있다는 해석이 나왔다. 웨스트민스터 홀에 안치된 엘리자베스 2세 여왕의 관은 14일 오후 5시부터 일반에 공개되기 시작했다. 참배하려면 길게는 16시간을 기다려야 하는 상황에서도 여왕과 마지막 작별 인사를 하려는 시민들의 추모 열기는 식지 않고 있다. AP 통신에 따르면 최근 밤 최저기온이 6도까지 내려가면서 추워졌지만 추모 행렬은 웨스트민스터 홀에서 8㎞ 떨어진 서더크 공원까지 이어