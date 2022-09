[인터뷰] 조태용 "美의 공급망 규칙 정립에 韓도 참여해 목소리내야"

"이제부터가 진짜 상승세" vs "단기 변동성 더 클 것" 비트코인에 이어 가상화폐 시가총액 2위인 이더리움이 14일(현지시간) 수년간에 걸친 시스템 업그레이드를 단행할 예정이어서 앞으로 가격 향배에 관심이 쏠리고 있다. 미 경제매체 CNBC에 따르면 이더리움은 이날 '머지'(Merge)라는 명칭의 블록체인 시스템 업그레이드를 진행할 예정으로, 이는 지금까지 가상화폐 분야의 가장 큰 사건 중 하나로 꼽힌다. 이번 업그레이드는 이더리움 작동 방식을 작업증명(Proof of Work·PoW)에서 지분증명(Proof of Stake·PoS)으로 바꾸는 내용이다. 채굴업자들이 고성능 컴퓨터를 동원해 복잡한 수학 문제를 푸는 방식으로 블록체인 거래의 유효성을 검증하면 그 대가로 코인을 받는 방식에서, 앞으로는 코인을 많이 예치한 검증인이 블록체인상 거래의 유효성을 확인하고 코인을 보상받는 방식으로 바뀌는 것이다. 이번 업그레이드에 대한 기대감에 최근 3개월간 이더리움 1개당 가격은 30% 이상 상승했다. 이는 9% 하락한 비트코인 상승률을 크게 앞질렀다. 그러나 일부 전문가들은 이제부터가 진정한 상승세가 올 것으로 보고 있다. 케이티 탈라티 아르카 자산운용사 리서치 본부장은 "우리는 업그레이드 후 이더리움의 상승세가 더 강력할 것으로 믿는다"고 말했다. 상승의 이유로 꼽히는 이유 중 하나는 '희소성'이다. 이더리움이 업그레이드 후에는 공급이 크게 줄어들면서 희소성이 창출될 수 있다는 것이다. 또 다른 이유는 새 업그레이드가 '친환경적'이라는 데 있다. 작업증명 방식은 막대한 전기를 소모하는 컴퓨팅 파워로 뒷받침되고, 결국 화석연료 사용 급증과 환경 파괴로 이어진다는 지적이 끊이지 않았다. 하