사진=REUTERS

찰스 3세 영국 국왕이 13일(현지시각) 북아일랜드 힐스버러성에서 방명록에 서명하는 도중 손에 묻은 잉크를 닦고 있다. /캡처=로이터

찰스 3세 영국 국왕이 방명록을 남기는 과정에서 언짢아하는 장면이 또다시 포착됐다.13일(현지 시각) 로이터 통신에 따르면 찰스 3세는 엘리자베스 2세 여왕의 추모를 위해 이날 북아일랜드에 도착했다. 그는 벨파스트 인근 힐스버러성에서 방명록을 남기는 도중 펜의 잉크가 새어 나와 손에 묻자 불쾌한 감정을 드러냈다.찰스 3세는 방명록을 쓰다 보좌관에게 "오늘이 9월 12일인가"라고 물었다. 이에 보좌관은 "13일입니다. 전하"라고 답했다. 그러자 찰스 3세는 "어이구, 날짜를 잘못 적었네"라고 말했다.이어 그는 옆에 있던 카밀라 왕비에게 펜을 넘겨주다 손에 묻은 잉크를 보고선 "맙소사, 이런 게 너무 싫다"(Oh god I hate this)고 말하며 여러 차례 손을 닦았다. 카밀라 왕비는 "사방에 흘렀네"라고 말했다. 이어 찰스 3세는 "이런 빌어먹을 것을 못 참겠다"(I can't bear this bloody thing... every stinking time)라고 말하며 자리를 떴다.이런 영상이 공개된 후 트위터에선 '#Pengate'(펜게이트)라는 해시태그로 해당 영상이 공유되고 있다. 즉위위원회 행사에서도 비슷한 일이 발생하면서 펜과 관련된 찰스 3세의 해프닝을 일종의 게이트에 빗댄 것이다. 앞서 지난 10일 즉위위원회 행사에서 찰스 3세는 공식 문서에 서명하다 책상 위의 펜대와 잉크병을 치우라며 보좌관에게 손짓하는 모습이 생중계된 바 있다. 당시 그의 불편한 기색에 논란이 일기도 했다.찰스 3세의 한 전직 보좌관은 로이터통신에 "국왕이 재미있는 인물이지만 성미가 급하고 까다로운 면이 있다"고 전했다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com