뉴욕현대미술관, 피카소 걸작 팔아 디지털 부문 강화

르누아르·로댕·베이컨 등 29점 소더비 매물로세계적 명성의 미국 뉴욕현대미술관(MoMA)이 디지털 부문을 강화하고자 피카소를 포함한 거장의 작품을 대거 경매에 넘기기로 했다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 이 미술관에 장기 임대 중인 피카소, 르누아르, 로댕 등의 작품 29점이 올가을 소더비 경매에 오른다고 13일(현지시간) 보도했다.이들 작품은 미국 방송계 거물 윌리엄 페일리(1990년 사망)의 재단이 미술관에 장기 임대한 81점 중 일부다.피카소의 1919년작 '탁자 위 기타'(Guitar on a Table)가 11월 14일 시작가 2천만 달러(278억원)에 뉴욕 경매에 출품된다.프랜시스 베이컨의 1963년작 '헨리에타 모라에스의 초상을 위한 세가지 습작'(Three Studies for a Portrait of Henrietta Moraes)은 10월 14일 3천500만 달러(487억원)에 런던 경매에 나온다.경매로 모은 돈은 미술관 자체 스트리밍 채널 출범을 포함해 디지털 부문을 강화하는 데 쓰일 가능성이 있다고 이 신문은 전했다.뉴욕현대미술관이 이처럼 대대적 판매에 나서는 것은 미술계가 코로나19 여파에 따른 관람객 감소로 고전하는 상황과 맞물렸다.실제로 뉴욕현대미술관은 통상 연간 관람객이 300만명에 달했으나 지난해 165만명에 그쳤다.이 미술관 관계자는 2024년에는 관람객이 코로나 이전 수준으로 회복될 것으로 기대한다면서도 전망이 더 밝은 쪽은 온라인이라고 말했다.WSJ는 "미술관과 큰손 기부자들이 온라인으로도 미술관의 영향력을 넓혀야 할 필요성을 느낀다는 방증"이라고 풀이했다.지난해 뉴욕현대미술관 웹사이트, 유튜브 채널, 소셜미디어 등에서 3천500만명이 유입됐으며, 이는 팬데믹 이전 3천만명보다 늘어난 것이라고 이 미술관 관계자는 설명했다.그는 "우리는 디지털 관객을 늘려나가고 있다"면서 "이에 따라 온라인 역량을 강화할 필요가 있다고 본다"고 말했다.특히 가상현실 전시회, 큐레이터 채팅 등을 개설한 데 이어 미술과 연관된 자체 스트리밍 채널을 출범하는 방안을 검토 중이라고 이 관계자는 밝혔다./연합뉴스