방글라, 경제위기 우려 속 유가 50% 인상…곳곳서 시위

대만 당국이 낸시 펠로시 미국 하원의장의 방문 이후 발생한 중국발 추정 사이버 공격에 대한 대응으로 중국산 정보기술(IT) 제품의 사용 금지의 확대에 나섰다고 연합보 등 대만언론이 7일 보도했다. 보도에 따르면 선룽진 대만 행정원 부원장은 지난 5일 열린 정보안전회의에서 중국산 IT 제품의 사용 금지 범위를 공공기관 내 모든 장소로 확대하도록 지시했다. 선 부원장은 이날 회의에 참석한 부처 책임자들에게 대만 철로관리국 산하 자산개발센터가 임대한 광고 송출용 디스플레이의 해킹 사례를 들면서 주의를 촉구했다. 이번 조치에 따라 중국산 IT 제품 사용 금지 범위가 정부 기관 및 정부 기관 관련 외부업체 등에서 공공기관 내 외주 상가, 주차장 등으로까지 확대됐다. 연합보는 행정원 산하 각 부처가 6일부터 전면 점검에 들어가 앞으로 기존 임대차 계약이 '중국산 제품 사용 금지'라는 문구가 들어간 새로운 계약으로 변경될 가능성도 배제하지 않고 있다고 전했다. 이번 조치가 펠로시 미 하원 의장의 방문 이후 대만 총통부, 외교부, 국방부, 타오위안 국제공항, 대만 철로관리국, 대만전력공사(TPC)의 웹사이트 또는 전산시스템이 사이버 공격을 받은 것과 연관이 있는 것으로 대만언론은 풀이했다. 앞서 대만 입법원(국회)은 지난 2013년 4G(세대) 핵심 설비와 기지국 등의 설비에 중국산 4G 통신설비 사용을 금지했다. 또 2019년 1월에는 대만 정부 연구기관인 대만 경제부 산하 공업기술연구원(ITRI), 대만 지방자치단체 가운데 처음으로 타이난(台南)시가 중국산 장비의 사용을 금지했다. 대만 행정원은 모든 공공기관에 지난해 연말까지 중국산 IT 제품의 사용을 전면 금지토