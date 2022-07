"찰스 왕세자, 빈 라덴 가족에게 기부금 16억원 받아"

메탈리카·그린베이 등 참가한 세계최대 록페스티벌빌보드 "올해 행사는 케이팝 팬들에게 더 특별" 평가 미국 시카고에서 지난 28일(현지시간) 개막한 세계 최대 규모 록 페스티벌 '2022 롤라팔루자' 열기가 주말을 맞아 더욱 고조된 가운데 케이팝(K-Pop) 4세대 리더 '투모로우 바이 투게더'(TXT)가 30일 무대에 섰다. TXT는 롤라팔루자 사흘째인 이날 오후 7시45분부터 8시30분까지 시카고 도심의 초대형 공원 그랜트파크에 설치된 8개의 무대 중 하나인 '솔라나 페리스 스테이지'에서 록 마니아 케이팝 팬들과 만났다. 롤라팔루자 측은 소셜미디어를 통해 "롤라팔루자는 TXT의 미국 페스티벌 데뷔 무대"였다고 전했다. 현지 매체는 TXT가 '목요일의 아이'(Thursday's Child), '착한 아이가 나빠졌다'(Good Boy Gone Bad)로 공연을 시작했으며 미국 아티스트 이안 디올과 함께 '거짓의 계곡'(Valley of Lies)을 불렀다면서 "파워 넘치는 무대였다"고 전했다. 특히 TXT 공연 초반, 팬들의 응원 함성이 공연장에 울려퍼지며 훈훈한 분위기를 연출했고, TXT 멤버 한 명이 "롤라팔루자 팬들에게 우리 노래가 생소할 수 있을 것"이라 말하자 팬들은 큰소리로 "노"(No)라 외치며 지지를 보냈다고 부연했다. 2022 롤라팔루자는 방탄소년단(BTS) 멤버 가운데 가장 먼저 솔로 활동을 시작한 제이홉(J-Hope)의 미국 데뷔 무대로 기대를 모으고 있다. 최근 첫 솔로 앨범 '잭 인 더 박스'(Jack In The Box)를 발표한 제이홉은 2022 롤라팔루자 마지막 날인 31일 밤 9시부터 10시까지 1시간 동안 그랜트파크 최남단의 '버드라이트 스테이지'에서 공연할 예정이다. 제이홉에 앞서 'BTX 동생 그룹'으로 불려온 TXT가 세계 곳곳에서 몰려온 록 마니아-케이팝 팬들을 맞은 셈이다.