한국인이 가장 사랑하는 팝밴드 마룬파이브(Maroon5)가 내한한다.6일 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면 내년 2월 27일 오후 8시 서울 구로구 고척스카이돔에서 공연을 펼친다.마룬파이브는 록과 팝, 알앤비(R&B) 사운드가 조화를 이루는 세련된 음악 스타일로 큰 인기를 얻은 미국의 밴드다.2002년 데뷔 앨범 수록곡 '디스 러브'(This Love), '쉬 윌 비 러브드'(She Will Be Loved), '선데이 모닝'(Sunday Morning) 등이 연달아 히트하며 단숨에 인기 밴드로 부상했으며 두 번째 앨범의 첫 싱글 '메이크스 미 원더'(Makes Me Wonder)로 첫 빌보드 싱글 차트 정상을 차지했다.그 이후에도 2011년 '무브스 라이크 재거'(Moves Like Jagger), 2012년 '원 모어 나이트'(One More Night), 2014년 '맵스'(Maps)와 '슈가'(Sugar) 등으로 큰 사랑을 받으며 세계적인 밴드로 자리 잡았다.또 보컬 애덤 리바인이 출연한 영화 '비긴 어게인'(Begin Again)의 세계적인 흥행으로 '로스트 스타즈'(Lost Stars) 등 OST(오리지널사운드트랙)가 국내 음원차트를 점령하기도 했다.밴드는 이러한 인기에 힘입어 2004년과 2005년, 2007년에 그래미상을 받았다.앨범 누적 판매고는 3천6백만 장에 이른다.이번 내한은 지난해 정규 6집 '레드 필 블루스'(Red Pill Blues) 발매를 기념해 시작한 월드투어 일환이다.마룬파이브는 2008년 첫 내한을 시작으로 2011년, 2012년, 2015년 한국을 찾으며 꾸준히 팬들과 소통했다.공연 티켓은 오는 21일 정오부터 예스24, 인터파크에서 예매한다.유료 팬클럽 회원과 레이브네이션코리아 홈페이지 회원 가입자는 20일부터 예매 가능하다.자세한 내용은 홈페이지를 참고하면 된다./연합뉴스