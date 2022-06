카타르 월드컵, 대만인을 '중국인'으로 등록할 듯(종합)

대만, 카타르에 불만 제기…中 "대만은 중국 일부라는 것이 국제관계 기본"오는 11월 열리는 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵을 직접 관람하는 대만 축구 팬들은 '대만인'이 아니라 '중국인'으로 등록될 전망이다.15일 로이터·AFP 통신에 따르면 카타르 고위 관리는 전날 취재진에게 "하야(Hayya) 카드 등록 시스템에서 대만 여권 소지자의 국적은 '중국'으로 분류될 것으로 보인다"고 밝혔다.하야 카드는 카타르 정부가 월드컵 경기 티켓을 가진 사람들에게 발급하는 출입증으로 카타르 입국 비자의 기능을 겸한다.월드컵 티켓을 구매한 사람은 하야 카드를 신청해야 하는데 관련 홈페이지의 국가 구분 항목에 '대만'은 물론 '차이니스 타이베이'(Chinese Taipei)도 없다.현재 대만은 중국이 국제사회에 요구하는 '하나의 중국' 원칙에 따라 자국의 국명이나 국기, 국가(國歌)를 올림픽 등 국제 스포츠 행사에서 쓰지 못하고 있다.대신 '차이니스 타이베이'라는 명칭과 대만올림픽위원회기, 국제올림픽위원회(IOC)의 국기가(Song of the National Flag)를 사용하고 있다.1971년 유엔에서 대만이 축출되고, 1979년 IOC 회의에서 대만 국명을 '중화민국'(Republic of China)이나 대만(Taiwan)이 아닌 '차이니스 타이베이'로 표기하도록 하는 결의안이 통과된 이후부터다.세계 여러 나라와 마찬가지로 카타르는 대만의 수교국이 아니다.다만 카타르 당국은 월드컵 기간 모든 국적자를 환영한다고 누차 강조하고 있다.사이드 알-쿠와리 하야 프로그램 책임자는 "대만 여권 소지자는 하야 카드 신청 시 국적 항목에서 선택하지 않고 관련 서류를 업로드 하면 된다"며 "국적이 뭐로 분류되든 신청은 승인될 것이며 그들은 입국할 수 있다"고 말했다.조앤 오우 대만 외교부 대변인은 카타르도 담당하는 자국의 사우디아라비아 대표처가 이 문제에 대해 카타르 당국에 불만을 제기했고 답변을 기다리는 중이라고 밝혔다.반면 왕원빈 중국 외교부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 나온 관련 질문에 "대만은 중국의 일부라는 것이 국제 관계의 기본 준칙이자 국제사회의 보편적 공통 인식"이라고 답했다.중국은 다른 나라와 외국 기업들에 홈페이지와 공식 서류에서 대만을 중국의 일부로 표기하라는 압력을 가하고 있다.올 2월 베이징 동계올림픽에서는 중국 정부 당국자가 대만의 호칭을 IOC 규정에 근거한 '중화(中華) 타이베이' 대신 '중국(中國) 타이베이'라고 불러 대만의 반발을 초래했다./연합뉴스