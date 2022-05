"씨티, 옴니콤 등 현금흐름 좋은 고배당주에 주목하라!"

마켓워치, 암젠 알트리아그룹 PPL 등 15개 종목 추천

(%) EOG Resources Inc EOG 2.32 3.09 5.72 47.6 PPL Corp PPL 2.68 1.03 1.10 27.0 M&T Bank Corp MTB 2.84 5.34 6.27 23.5 Regions Financial Corp RF 3.33 0.79 0.87 22.3 Omnicom Group Inc OMC 4.03 3.18 3.51 20.3 Baker Hughes Company Class A BKR 1.98 0.78 0.89 18.9 Amgen Inc AMGN 3.08 8.32 9.52 18.5 Principal Financial Group Inc PFG 3.64 2.82 3.10 17.5 Citizens Financial Group Inc CFG 4.03 1.72 1.88 17.0 Welltower Inc WELL 2.76 2.64 2.92 16.4 Viatris Inc VTRS 4.16 0.50 0.97 15.8 Ventas Inc VTR 3.20 1.98 2.13 15.5 Huntington Bancshares Inc HBAN 4.62 0.67 0.73 15.4 Altria Group Inc MO 6.80 3.98 4.25 15.3 Citigroup Inc C 3.87 2.20 2.40 15.1

인플레이션과 금리 인상으로 미국 증시의 변동성이 커지고 있다. 이럴 때 어떤 주식을 사야 할까?마켓워치는 30일(현지시간) 증시의 불확실성이 적지 않은 지금 현금흐름(cash flow)이 좋고, 2024년까지 배당을 많이 할 것으로 예상되는 종목에 주목하라고 권했다. 실제로 올 미국 증시에서 성장주와 기술주들은 큰 폭으로 하락한 반면 배당주는 강세를 보였다.마켓워치는 글로벌 금융정보 제공업체인 팩트셋(FactSet)이 조사한 애널리스트들의 컨센서스를 바탕으로 2024년까지 연간 배당금을 가장 많이 늘릴 것으로 예상되는 S&P 500 지수 편입 15개 종목을 선정, 발표했다.여기에는 EOG 리소시즈(EOG Resources, 에너지), PPL(PPL Corp, 유틸리티), M&T 뱅크(M&T Bank Corp, 금융), 리전스 파이낸셜(Regions Financial Corp, 금융), 옴니콤 그룹(Omnicom Group Inc, 광고), 베이커 휴즈 컴퍼니(Baker Hughes Company Class A, 에너지), 암젠(Amgen Inc, 생명공학), 프린시펄 파이낸셜 그룹(Principal Financial Group Inc, 금융), 시티즌스 파이낸셜 그룹(Citizens Financial Group Inc, 금융), 웰트타워(Welltower Inc, 부동산투자신탁). 비아트리스(Viatris Inc, 의료), 벤타스(Ventas Inc, 부동산투자신탁), 헌팅턴 뱅크셰어스(Huntington Bancshares Inc, 금융), 알트리아 그룹(Altria Group Inc, 담배 및 식품), 씨티 그룹(Citigroup Inc, 금융) 등이 포함됐다.<씨티 그룹 주가 추이>강현철 객원기자 hckang@hankyung.com