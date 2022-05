[우크라 침공] 러시아, IT 등 첨단기술 인력 유출 가속

경제난·정치상황 악화, EU·중앙아 국가로 탈출…독·미 적극 수용전쟁 장기화·글로벌 기업 철수로 '두뇌유출' 계속될 듯우크라이나 전쟁의 여파로 러시아에서 정보기술(IT) 등 첨단기술 분야의 인력 유출이 가속하고 있다.서방의 제재로 인한 경제난과 정치 상황 악화로 러시아인의 국외 이주가 급증하는 가운데 젊은 기술 인재들의 국외 탈출이 줄을 잇고 있다.올해 1분기에 러시아인 400만 명이 외국으로 이주했으며 이 중에는 IT 전문가, 연구 인력, 언론인 등이 상당수 포함돼 있다고 알자지라 방송이 24일(현지시간) 보도했다.러시아 전자통신협회의 3월 보고에 따르면 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 이후 약 7만명의 IT 인력이 국외로 이주했다.세르게이 플루고타렌코 러시아 전자통신협회 회장은 4월 들어 항공료의 급격한 상승으로 1차 인력 유출 붐이 주춤해졌으나, 앞으로 약 10만명의 첨단기술 인력이 빠져나가는 2차 유출 붐이 예상된다고 밝혔다.러시아에서 벌어지는 이번 인력 유출은 1990년대 옛 소련 붕괴 당시와 비견될 수 있지만, 러시아를 떠나는 이유에서 상당한 차이를 보인다고 전문가들은 지적했다.영국 바스스파 대학의 이나 포모리나 교수는 "1990년대 당시 우리는 월급을 받지 못하는 등 경제적 어려움 때문에 조국을 떠났지만, 지금의 젊은 인재들은 대부분 정치적 이유로 조국을 등지고 있다"고 말했다.포모리나 교수는 "이 같은 러시아의 두뇌 유출은 장기적으로 러시아 경제에 어려움을 가중할 것이며, 특히 경제위기 상황에서 기술인력 부족의 영향은 매우 심각할 것"이라고 전망했다.러시아의 기술 인재 중 유럽연합(EU) 비자를 가진 사람은 인근 EU 국가인 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 등으로 이주하고 있다.EU 비자가 없는 경우는 터키, 이스라엘, 옛소련 공화국, 그리고 중앙아시아 국가로 향한다.과거에는 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄 등의 인재들이 일자리를 찾아 러시아로 이동했지만, 지금은 반대로 러시아 인재들이 이들 국가로 옮겨가고 있다.우즈베키스탄은 러시아 IT 전문가들에 대해 비자 발급 절차를 간소화하고 거주 허가를 내주고 있다.카자흐스탄도 러시아의 젊은 기술 인력에 대해 세금 혜택을 부여하는 등 적극적인 유치 의사를 밝혔다.독일과 미국도 러시아의 전문 인력에 눈독을 들이고 있다.독일은 러시아의 숙련 기술자에 대한 비자 요건을 완화했다.독일 정부는 러시아 국적 숙련 기술자의 취업비자 발급 요건을 완화해 주는 일명 '노동시장 접근에 대한 글로벌 승인' 프로그램을 오는 9월 말까지 진행할 계획이다.독일 외무부는 러시아의 우크라이나 침공 이래 이달 초까지 러시아 기술자 600여명에게 취업비자를 발급했다고 독일 언론이 전했다.미국도 우크라이나 전쟁으로 러시아를 떠나고 싶어하는 러시아의 일류 과학자들을 받아들이기 위해 이들에 대해 비자 발급 요건을 완화하는 방안을 추진 중이다.미 행정부는 지난달 고숙련 전문직 취업 비자(H-1B) 신청 시 '후원하는 고용주'를 갖추도록 한 요건 적용을 4년간 유예하는 방안을 의회에 제출했다.이 조치는 인공지능(AI), 원자핵공학, 양자물리학 등 과학·공학 분야의 석사나 박사 학위를 소지한 러시아인에게 적용된다.전쟁이 장기화할 조짐을 보이면서 러시아의 두뇌유출은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.전쟁이 끝나기를 기다리면서 아직 러시아에 남아 있는 인재들이 결국 보따리를 쌀 가능성이 높기 때문이다.러시아의 정치적 상황과 비즈니스 환경이 악화하고 글로벌 기업들이 러시아에서 속속 철수하면서 인력 유출이 더욱 심해질 것으로 예상된다.일부 글로벌 기업들은 러시아에서 고용한 직원과 전문 인력을 전세기를 동원해 데려가고 있다./연합뉴스