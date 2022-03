[우크라 침공] 러, "바이든 발언 우려스럽다…면밀히 주시할 것"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 향한 조 바이든 미국 대통령의 '정권 교체', '도살자' 발언에 대해 크렘린궁이 "우려스럽다(alarming)"라고 언급하고 미국 대통령의 발언을 면밀히 주시할 것이라고 밝혔다.AFP통신·러시아 스푸트니크 통신 등에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 28일(현지시간) 바이든 대통령의 해당 발언에 대해 "당연히 매우 우려스러운 발언"이라고 지적했다.그러면서 페스코프 대변인은 "주의 깊게 꾸준히 기록할 것"이라고 덧붙였다.앞서 바이든 대통령은 지난 26일 유럽 순방을 마무리하는 폴란드 바르샤바 연설에서 푸틴 대통령을 향해 "그야말로, 이 사람이 더는 권력을 유지해선 안 된다"(For God's sake, this man cannot remain in power)라고 말했다.바이든 대통령은 같은 날 바르샤바 국립경기장에서 우크라이나 피난민들을 만난 뒤 푸틴 대통령을 '학살자'(butcher)라고 부르기도 했다.바이든 대통령의 이같은 강경 발언은 일파만파 파장을 만들었다.즉각 미국이 러시아의 정권 교체 필요성을 시사하는 것 아니냐는 관측이 제기되면서 긴장이 고조됐다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "단어 사용에 주의해야 한다"고 언급하기도 했다.결국 백악관은 대통령의 발언이 그런 의도가 아니었다는 별도 설명자료를 내야 했다.페스코프 대변인도 발언 직후 "(러시아의 정권은) 바이든 씨가 결정할 사안이 아니다.오직 러시아 국민의 선택"이라고 강한 불쾌감을 드러낸 바 있다./연합뉴스