SKT, 전세계 이통사에 분산신원확인 서비스 노하우 전파

3월 1일 MWC 2022 안보 서밋에서 선도 사례로 발표 예정SK텔레콤이 블록체인 기술 기반 분산신원확인(DID·Decentralized Identifier) 서비스를 전 세계 이동통신 사업자들 앞에 소개한다.SKT는 28일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 세계 최대 이동통신 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 2022 보안 서밋에 참여해 'DID를 위한 3년간의 여정'을 발표한다고 밝혔다.SKT가 참여하는 보안 서밋은 3월 1일 열리며, 여기에는 중국 핀테크 기업 앤트그룹, 미국 모바일 보안 전문기업 텔레사인, 영국 안면인식 기술업체 온피도 등이 함께한다.SKT는 3년 전 MWC에서 발표한 블록체인 DID 기술로 스마트폰 등 본인 단말에 주민등록등본 등 증명서를 발급·저장·제출하는 애플리케이션(앱) '이니셜'을 출시했다.SKT와 SKT 자회사인 SK브로드밴드는 '이니셜'을 이용해 고객센터에 팩스 또는 이메일로 제출해야 하는 서류를 간소화하는 서비스를 시행했다.또 이 기술을 사물인터넷(IoT)에 적용해 건축물의 고유식별자를 확인하고, 위험구조물의 안전을 진단하는 사물 DID 서비스도 시작했다.이 밖에도 대학교 졸업증명서와 성적증명서 발급, 기업채용 증빙서류 제출, 무인매장 출입 인증과 등 다양한 분야에 서비스를 적용했다.SKT는 이번 MWC를 계기로 여러 사업자들과 블록체인 DID 기술개발과 사업화 과정에서 발생하는 어려움을 극복하기 위한 협력 방안도 논의할 예정이다./연합뉴스