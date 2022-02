"미국서 좀비 영화 탄생했지만, 한국이 독창적 재창조"

넷플릭스, 할리우드서 '지금 우리 학교는' 영어 더빙 현장 공개"한국 콘텐츠의 자막·더빙 등 현지화 작업에 지속해서 투자할 것""미국에서 좀비 영화가 탄생했지만 한국은 우리가 생각해본 적이 없는 완전히 독창적인 작품을 재창조해 냈다"넷플릭스가 10일(현지시간) 드라마 '지금 우리 학교는'(영어 제목 All Of Us Are Dead)의 영어 더빙 작업 현장을 한국 언론에 공개했다.한국 오리지널 드라마 '오징어 게임'에 이어 이 드라마가 전 세계적인 인기몰이에 나서자 넷플릭스는 이날 한국 특파원단을 할리우드 세라노 오피스로 초청해 영어 더빙을 시연했다.'지금 우리 학교는'의 영어 더빙을 총괄 지휘한 존 드미타 감독은 현지 성우들과 함께 한 인터뷰에서 한국 콘텐츠의 경쟁력을 높이 평가했다.드미타 감독은 '살아 있는 시체들의 밤'(1968)으로 미국에서 좀비 영화가 처음 만들어졌지만 한국이 이 장르를 완전히 새롭게 재창조했다고 말했다.그는 "많은 이야기꾼이 좀비를 주제로 세상의 종말을 담은 콘텐츠에 대한 아이디어가 있지만 한국은 우리가 전혀 모르는 새로운 에너지와 관점, 흥미로운 시각으로 재창조했다"고 진단했다.이어 "'지금 우리 학교는'에서 이런 일이 벌어지고 있다고 생각한다"며 "이 드라마는 (좀비 장르를) 재창조하고 우리가 생각하거나 본 적이 없는 많은 것을 더해 완전히 독창적으로 만들었다"고 호평했다.이 드라마의 주인공 캐릭터 남온조(박지후 분) 목소리를 연기한 성우 빅토리아 그레이스는 전 세계 시청자가 공감할 수 있는 보편성을 한국 콘텐츠의 경쟁력으로 꼽았다.그레이스는 "'오징어 게임'과 '지금 우리 학교는'에 등장하는 캐릭터는 언어와 문화를 초월해 전 세계 모든 사람과 연결된다"며 "이런 작품을 본 적이 없다"고 칭찬했다.이어 '지금 우리 학교는' 등장인물이 10대 고등학생으로 설정됐다는 점도 이 드라마를 더욱 특별하게 만든다고 말했다.동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '지금 우리 학교는'은 좀비 바이러스가 퍼진 고등학교에서 사투를 벌이는 학생들의 이야기를 담았다.'지금 우리 학교는'의 이청산(윤찬영 분) 목소리를 연기한 성우 해리슨 슈는 극 중 청산이 좀비들과 싸우는 장면을 더빙할 때 힘들었지만 정말로 재미있는 경험이었다며 웃음을 지었다.그는 이미 '인간 수업', '내일 지구가 망해버렸으면 좋겠어.', '스위트홈', 'D.P.' 등 다수의 한국 드라마를 더빙한 경력이 있다.슈와 함께 많은 한국 작품을 더빙한 그레이스는 작업에 앞서 한국 드라마의 모든 에피소드를 찬찬히 시청하며 등장인물을 연구하고 원작 배우의 표정뿐만 아니라 어조까지도 신경 써서 목소리 연기를 한다고 소개했다.한국계인 그는 어려서부터 한국 드라마를 즐겨봤고 방탄소년단(BTS)의 오랜 팬이라면서 "한국에 가 실제로 K드라마 줄거리와 같은 경험을 하는 게 자신의 목표"라고 말했다.재미 한국인 김경석 더빙 디렉터는 "완벽한 립싱크와 함께 감정선을 살리는 것을 중요하게 본다"며 "성우에게 어느 정도 자유롭게 표현할 공간을 마련해 주지만 원작 배우의 연기와 너무 다르면 안 되기 때문에 이것을 조율하는 과정이 조금 어려운 것 같다"고 설명했다.그는 미국영화연구소(AFI)에서 석사 학위를 받았고 2020년 세계 3대 단편영화제 중 하나인 독일 오버하우젠 국제영화제에서 '퍼디스트 프롬'으로 어린이·청소년 영화 부문 최고상인 아동심사위원상을 받았다.넷플릭스는 미국 등 전 세계에서 한국 콘텐츠의 현지화에 초점을 맞춰 더빙과 자막 투자에 힘쓰고 있으며 별도의 팀을 운영하고 있다는 점을 강조했다.실제로 '오징어 게임' 자막에는 31개 언어, 더빙에는 12개 언어가 지원됐다.넷플릭스는 자막과 더빙 등을 통해 지난해 전 세계 가입자의 한국 콘텐츠 시청 시간이 2019년과 비교해 6배 이상 증가했다며 자막과 더빙은 국경 없는 콘텐츠 시대의 필수 요소로, 한국 콘텐츠의 현지화를 위해 지속해서 투자하겠다고 밝혔다./연합뉴스