사진=REUTERS

조 바이든 미국 대통령이 이슬람 근본주의 무장조직인 이슬람국가(IS)의 수괴가 제거됐다고 공식 발표했다.바이든 대통령은 3일(현지시간) 대국민 연설을 통해 "IS 수괴 아부 이브라힘 알하시미 알쿠라이시가 미군 특수부대의 대테러작전 와중에 자폭해 숨졌다"고 밝혔다. 바이든 대통령은 "알쿠라이시의 사망으로 전 세계의 주요한 테러 위협이 제거됐다"고 말했다.알쿠라이시는 시리아 시간으로 이날 새벽 미군 특수부대가 시리아 북서부의 은신처를 급습하자 대치하며 저항하다가 스스로 폭탄을 터뜨려 부인 및 자녀 등과 함께 사망한 것으로 전해졌다. 바이든 대통령은 "알쿠라이시가 아이를 포함한 가족과 함께 있다는 것을 알고서 민간인 사상자를 최소화하기 위해 노력했다"며 "우리 군인에 더 큰 위험이 되더라도 공습(air strike)보다는 특수부대 급습을 택했다"고 설명했다.이어 바이든 대통령은 "이번 작전은 테러리스트가 전 세계 어디에 숨더라도 미국은 테러 위협을 제거할 수 있다는 능력에 대한 증거"라고 역설했다. 또 "이를 통해 전 세계 테러리스트들에게 강력한 메시지를 보냈다"면서 "우리는 당신을 쫓을 것이고 찾아낼 것이다. 미국인의 안전과 전 세계 동맹 및 파트너들의 안보 강화를 위한 노력을 끊임없이 지속할 것"이라고 강조했다.이어 "앞으로도 IS 위협에 대한 경계를 유지할 계획"이라며 "IS에 대한 압박을 계속하고자 동맹 및 파트너들과 협력을 지속하겠다"는 뜻도 밝혔다. 바이든 대통령은 이날 백악관 상황실에서 미군 특수부대의 작전 상황을 카멀라 해리스 부통령, 국가안보회의(NSC) 참모들과 함께 직접 지켜봤다.바이든 대통령은 이날 연설을 진행하기에 앞서 별도의 성명을 내기도 했다. 백악관이 IS 수괴 제거 사실에 대해 성명과 대국민 연설 등을 연달아 진행한 것이다. 이와 관련해 지난해 8월 미군의 아프가니스탄 철수, 최근 러시아-우크라이나 전쟁 위기 사태 등으로 각종 대외정책이 궁지에 몰린 바이든 대통령이 대외적 성과를 극대화하려 한다는 분석도 제기됐다.김리안 기자 knra@hankyung.com