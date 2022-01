"WHO 서태평양사무처 직원들, 처장이 인종차별했다며 탄원"

일본 출신 가사이 처장, 혐의 부인…WHO 본부 "적절한 조처할 것"세계보건기구(WHO) 서태평양지역사무처 직원들은 처장이 인종차별적 발언을 했다며 내부 고발했다고 AFP 통신이 27일(현지시간) 보도했다.통신에 따르면 전·현 직원들은 이달 중순 34개 WHO 이사국에 보낸 편지에서 일본 출신의 가사이 다케시(葛西健) 처장이 인종차별적이고 모욕적이며 권위주의적인 리더십을 보였다고 밝혔다.이들은 특히 가사이 처장이 WHO 서태평양 지역사무처가 자리한 필리핀 출신 직원들에게 경멸적인 발언을 했다고 말했다.아울러 이들은 서태평양 지역사무처가 "너무나 중국 중심적"이어서 WHO가 초기에 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)을 억제하는 데 실패했다고도 주장했다.이러한 전·현 직원들의 주장에 대해 가사이 처장은 부인했다고 통신은 전했다.그는 "직원들에게 모질게(hard) 했던 것은 사실이지만, 특정 국적의 직원들을 대상으로 하지는 않았다"며 "(WHO의) 조사에 협조하겠다"고 말했다.또한 그는 지역사무처가 담당하는 회원국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 상황에 대한 기밀 자료를 일본에 정기적으로 제공해 일본의 백신 외교에 도움을 줬다는 의혹도 사실이 아니라고 반박했다.이에 대해 스위스 제네바에 있는 WHO 본부는 이번 사안을 인지하고 있다면서 "적절한 조처를 할 것"이라고 말했다.가사이 처장은 15년 이상 WHO에 몸담은 인물로, 지난 2019년 2월 서태평양 지역사무처장에 임명됐다.WHO 서태평양 지역사무처는 마닐라에 있으며, 한국과 일본, 중국 등 37개국을 담당하고 있다./연합뉴스