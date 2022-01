디즈니 애니 '엔칸토' OST, 빌보드 4위…겨울왕국 '렛잇고' 제쳐

디즈니 애니메이션 '엔칸토:마법의 세계'에 수록된 오리지널사운드트랙(OST)이 빌보드 싱글 차트 4위에 오르며 '겨울왕국'의 히트곡 '렛 잇 고'를 제쳤다.19일(현지시간) 미국 NBC 방송 등에 따르면 엔칸토 OST '입에 담지 마 브루노'(영어 원제 'We Don't Talk About Bruno')는 빌보드 핫 100 차트에서 네 번째 인기곡에 올랐다.1995년 '포카혼타스'의 '컬러스 오브 더 윈드'(Colors of the Wind)가 빌보드 4위를 기록한 이래 디즈니 OST가 팝 음악 차트에서 거둔 최고의 성적이다.특히 '엔칸토' OST는 디즈니 흥행작 '겨울왕국'의 '렛 잇 고'가 기록한 빌보드 순위를 뛰어넘었다는 점에서 상승세가 언제까지 이어질지 주목된다.'렛 잇 고'는 2014년 당시 전 세계 어린이가 이 노래를 따라 부른다는 얘기를 들을 정도로 큰 인기를 누렸고, 빌보드 싱글 차트 5위에까지 올랐다.'엔칸토'는 이른바 역주행 흥행작으로도 주목을 받고 있다.이 애니메이션은 작년 11월 말 개봉한 뒤 미국 극장가에선 큰 성적을 거두지 못했다.하지만, 12월 말 스트리밍 플랫폼 디즈니 플러스를 통해 출시되면서 팬들 사이에서 입소문이 나며 소셜미디어에서 화제가 됐다.이후 '엔칸토' OST까지 틱톡과 유튜브 등에서 인기몰이를 했고 여세를 몰아 빌보드 차트에도 상륙했다.'입에 담지마 브루노'는 빌보드 핫 100 5위로 데뷔했고, '엔칸토'의 전체 OST는 앨범 차트인 빌보드 200에서 팝스타 아델의 앨범을 제치고 정상을 차지하기도 했다./연합뉴스