노스 "명백한 허위, 합의하에 만났다" 반박

16일(현지시간) 할리우드 리포터 보도에 따르면 크리스 노스는 2004년과 2015년에 있었던 별도의 만남에서 두 명의 여성을 성폭행한 혐의를 받고 있다. /사진=AP

미드 '섹스 앤 더 시티' 미스터 빅 역할로 출연한 배우 크리스 노스(67)가 두 명의 여성을 성폭행했다는 의혹에 휩싸였다.16일(현지시간) 미 연예 주간지 할리우드리포터(THR)는 '릴리(31·여)'와 '조(40·여)'라는 가명을 사용한 여성 두 명이 노스에게 성폭행 당했다는 제보를 했다고 보도했다.두 여성은 최근 섹스 앤 더 시티 후속작 'And Just Like That(그냥 그렇게)'이 방송되면서 과거가 떠올라 개별적으로 매체에 접속해 사연을 털어놓은 것으로 알려졌다.보도에 따르면 조는 2004년 22세의 나이에 49세였던 노스와 로스앤젤레스 영화사에서 처음 마주쳤고, 이후 노스의 초대를 받고 찾아간 그의 아파트에서 성폭행 당했다고 주장했다. 이후 병원에서 치료를 받았지만 당시 직장을 읽을까 두려워 노스의 이름을 언급하지 않았다고 전했다.언론계에 종사하는 릴리는 25세였던 2015년 노스와 뉴욕의 한 클럽에서 처음 만났다고 밝혔다. 노스는 60세였다. 당시 릴리는 노스의 저녁 식사 제안에 팬으로서 응했지만 조와 마찬가지로 노스에게 성폭행 당했다고 주장했다.THR은 이 일이 벌어진 이후 두 사람이 주고 받은 문자를 확보했다고 보도했다.당시 노스는 릴리에게 "당신이 지난주 밤을 즐겼는지 묻고 싶다. 내 생각에는 재미있었지만, 당신도 그렇게 느끼는지 잘 모르겠다"고 문자를 보냈고, 릴리는 "내가 이용당한 느낌이 든다. 전화 통화가 낫겠지만 당장은 이야기하기 못하겠다"고 답장했다.노스는 두 여성의 이 같은 주장에 대해 "이들과 합의하에 만났다. 명백한 허위"라고 반박했다.그는 성명을 통해 "왜 이런 주장이 수면 위로 떠오르는지 확실히 알 수 없지만, 분명한 건 내가 이들을 성폭행하지 않았다는 사실"이라고 주장했다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com