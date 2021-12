나이키, 가상세계 상품 판매사 인수…메타버스 전환 가속

나이키가 가상세계 상품을 판매하는 회사를 인수하며 메타버스(3차원 가상세계)에서 존재감을 드러내고 있다고 블룸버그통신과 로이터통신이 13일(현지시간) 보도했다.이에 따르면 나이키는 가상세계에서 운동화와 같은 디지털 상품을 판매하는 스타트업 'RTFKT'를 인수하기로 합의했다.인수금액 등 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았다.나이키의 존 도나호 최고경영자(CEO)는 이날 성명에서 "이번 인수는 나이키의 디지털 전환으로 속도를 내는 또 다른 조치"라며 "스포츠, 창의성, 게임, 문화의 교차점에서 선수들과 크리에이터들에게 서비스를 제공할 수 있게 됐다"라고 말했다.이에 앞서 지난 10월 나이키는 자사 로고와 'Just Do It', '에어 조던', '점프맨' 등 7개 상표에 대해 미국 특허청(USPTO)에 온라인 상표 등록을 신청했다.이어 지난달에는 메타버스 게임 플랫폼 로블록스와 협업해 가상세계인 '나이키랜드'를 구축했다.고객들은 나이키랜드에서 각종 놀이를 즐기며 자신의 캐릭터를 디지털 형태의 나이키 제품으로 꾸밀 수 있다.나이키는 페이스북이 브랜드명을 '메타 플랫폼'으로 바꾼 이래 부상하고 있는 가상세계에 뛰어든 대형 브랜드 중 하나라고 로이터통신은 전했다./연합뉴스