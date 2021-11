뉴키즈온더블록도 아미?…BTS 티셔츠 입고 인증샷 찰칵

AMA 레드카펫 기념촬영…"만나서 반가웠어!♥" 트윗보이그룹의 원조 '뉴키즈 온 더 블록'이 방탄소년단(BTS)과 인증샷을 찍고 트위터에 '자랑 글'을 올렸다.뉴키즈 온 더 블록은 21일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA) 레드카펫 행사에서 방탄소년단과 만나 찍은 사진을 트위터에 올렸다.뉴키즈 온 더 블록은 사진과 함께 "#AMA 레드카펫에서 누굴 만났게? BTS의 성공에 축하를 전합니다.만나서 반가웠어!♥"라고 전했다.사진 소개 글에는 뉴키즈 온 더 블록의 약자인 NKOTB와 BTS를 합친 해시태그 '#NKOTBTS'도 달았다.특히 멤버 중 한명인 도니 월버그는 BTS 기념품으로 추정되는 티셔츠를 입고 기념사진을 찍어 그간 숨겨뒀던 팬심을 드러낸 것 아니냐는 추측이 팬들 사이에서 나왔다.월버그가 입은 티셔츠는 검정 바탕에 붉은색 영문으로 'BTS 월드 투어'라고 적혔다.또다른 멤버인 대니 우드는 자신의 트위터 계정에 동일한 사진을 올리고 "보이그룹이 마주쳤을 때"라는 소감을 남겼다.뉴키즈 온 더 블록은 1980년대 중반부터 1990년대 중반까지 전세계를 풍미한 보이그룹의 원조다.이 기간 7천만 장 이상의 앨범을 팔아치웠다.'스텝 바이 스텝(Step By Step)', '아일 비 러빙 유 포에버'(I'll Be Loving you Forever' 등 히트곡을 양산했다.1992년 우리나라에서도 내한공연을 했지만, 당시 흥분한 관객들이 무대 앞쪽으로 몰려들다 1명이 압사당하고 수십 명이 병원으로 옮겨지는 참사가 발생, 공연 안전에 대한 사회적 경각심을 키우기도 했다.뉴키즈 온 더 블록은 1994년 해체했지만, 2008년 재결성해 활동을 이어가고 있다.조너선 나이트(53), 조던 나이트(51), 조이 매킨타이어(49), 도니 월버그(52), 대니 우드(52) 등 멤버들의 나이는 이제 대부분 쉰을 넘었다.이날 AMA에서는 흑인 보이그룹의 원조 격인 '뉴 에디션'과 함께 무대에 올랐다.한편 BTS는 이날 AMA에서 대상 격인 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 차지했다.'페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'(Favorite Pop Duo or Group)과 '페이보릿 팝송'(Favorite Pop Song) 부문도 수상해 3관왕에 올랐다./연합뉴스