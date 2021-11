나이키, 로블록스와 손잡고 가상 공간 '나이키랜드' 연다

현실 움직임 아바타로 전달…나이키 제품 이용 가능한 가상 전시실도가상 세계 속 아바타가 나이키의 에어 조던 시리즈 신발을 신고 이용자의 움직임에 맞춰 뛰고 달리는 새로운 가상 공간 '나이키랜드'가 출범한다.18일(현지시간) 나이키는 이날 보도자료를 통해 메타버스(3차원 가상공간) 게임 플랫폼 로블록스와 협업해 자사만의 가상 세계인 나이키랜드를 구축했다고 발표했다.이에 따르면 나이키랜드 속 건물, 운동장은 나이키 본사 시설에서 영감을 받아 설계됐다.이용자는 이 시설에서 잡기 놀이, 피구, '바닥이 용암이야'(The Floor is Lava) 놀이(땅에 닿지 않고 이동하는 놀이)까지 다양한 놀이를 즐길 수 있다.새로운 놀이를 이용자가 만들 수도 있다.또, 스마트폰 속 가속도 측정 장비를 통해 이용자의 실제 움직임을 나이키랜드 내 아바타의 움직임으로 변환할 수 있다.이용자가 뛰면 움직임이 아바타에게 그대로 전달되는 식이다.나아가 나이키 제품으로 아바타를 꾸밀 수 있고 신상품 대여도 가능한 가상 전시실도 제공된다.과거 출시된 레트로 상품도 이용할 수 있다.나이키는 "에어포스1, 나이키 블레이저 등 유명한 제품이나 에어포스1 폰탄카, 에어맥스2021 등 신제품을 신을 준비를 해두라"고 밝혔다.새로 출시되는 제품을 나이키랜드에서 공개하거나, 이용자가 제품 개발에 참여하는 기회도 제공한다.나이키랜드 이용은 무료다.미국 경제매체 CNBC에 따르면 나이키는 최종적으로 이를 발전시켜 세계적 스포츠 행사를 가상 세계에서 구현하겠다는 계획이다.추후 월드컵 축구 경기나 슈퍼볼 미식축구 경기 등이 나이키랜드에서 열릴 수 있다.나이키는 운동선수와 용품 구현을 위해 업데이트를 이어갈 것이라고 덧붙였다.금융투자사 '윌리엄스 트레이딩'의 나이키 담당 애널리스트 샘 포저는 나이키가 나이키랜드를 통해 신제품의 성공을 미리 시험해볼 수 있을 것으로 전망했다.그는 "나이키가 나이키랜드에서 많은 아동이 자사 신제품을 입고 다니는 것을 본다면, 현실에서도 이를 내놓을 것"이라고 밝혔다.최근 메타버스 기술이 발전하며 가상 세계가 현실화하자 나이키 등 기업은 신세대 고객을 붙잡기 위한 메타버스 전략을 내놓고 있다.나이키는 지난달 27∼28일 이틀간 나이키 로고를 포함해 'Just Do It', '에어 조던', '점프맨' 등 7개 로고에 대한 온라인 상표 출원을 추진하는 등 메타버스에서 운동화·의류를 판매하기 위한 작업을 진행했다.앞서 2019년 5월에도 나이키 조던 브랜드가 온라인 게임 포트나이트와 제휴해 게임 캐릭터가 해당 브랜드 운동화를 신었으며, 나이키는 로블록스와도 여러 차례 협업했다./연합뉴스