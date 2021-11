마이크로소프트, 메타버스 회의 환경 만든다

페이스북 이어 글로벌기업들, 메타버스 향해 잰걸음

출처=Reuters

대표적인 오프라인 소비재 기업 나이키가 메타버스에 진출한다. 페이스북이 최근 메타버스에 집중하겠다며 '메타'로 사명을 바꾼 데 이어, 이날 마이크로소프트(MS)도 메타버스 진출을 선언했다.2일(현지시간) CNBC는 "나이키가 메타버스 진출을 염두에 두고 7개 로고에 대해 상표 출원을 추진하고 있다"고 보도했다. 메타버스 세계에서 아바타들이 신고 입을 수 있는 신발과 의류에 대한 상표 출원에 나선 것이다.미국 특허청(USPTO)에 따르면 나이키는 지난달 27∼28일 이틀간 나이키 로고를 포함해 'Just Do It', '에어 조던' 등 7개 로고에 대한 상표 등록 신청서를 접수했다. 특허청에 제출된 '점프맨' 로고 신청서를 보면 상표 설명란에 "다운로드할 수 있고 온라인 가상 세계에서 이용하는 가상 상품" 등의 내용이 담겨 있다.이는 메타버스 공간에서 본격적으로 나이키 제품을 판매하기 위한 선행작업으로 풀이된다. 나이키는 아직 구체적인 메타버스 전략을 밝히진 않고 있지만, 지난달 23일에는 메타버스에서 이용될 신발 등 가상 제품 디자인 인력을 충원하는 공고를 내기도 했다.이날 MS는 "내년 상반기까지 업무 협업 소프트웨어인 MS 팀즈(MS Teams) 사용자들이 가상 업무공간에서 아바타로 회의할 수 있는 환경을 마련하겠다"고 밝혔다. MS의 가상현실 플랫폼인 메시(Mesh)와 팀즈의 결합을 통해서다.MS의 고객사인 기업들은 팀즈 내에서 자체적으로 가상 공간을 만들 수 있다. 사티야 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 글로벌 컨설팅 업체인 엑센추어가 실제로 MS의 서비스를 활용해 자체 구축한 메타버스 공간을 소개했다. 가상공간에서 액센추어 직원들은 동료와 이야기를 나누고, 프레젠테이션을 하고, 파티 등을 열었다.팀즈를 통해 구현되는 메타버스에는 3D 아바타가 등장한다. 기존에 있는 MS의 플랫폼을 활용한 것이기 때문에 가상현실(VR) 헤드셋 등 추가 장비도 필요하지 않다. 재러드 스파타로 MS 부사장은 "전 세계 2억5000만명이 팀즈를 사용하는 상황에서 아바타의 도입은 실제처럼 보이는 최초의 메타버스가 될 것"이라고 강조했다.김리안 기자 knra@hankyung.com