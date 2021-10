WHO, 신종 질병 대비 과학자문단 구성…각국 전문가 26명 참여

세계보건기구(WHO)는 13일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)처럼 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 가능성이 있는 질병에 대비하기 위한 과학 자문단을 구성했다고 밝혔다.'새로운 병원체의 기원(조사)을 위한 국제 과학 자문 그룹'(SAGO)에는 미국과 중국, 독일, 러시아 등 다양한 국가 출신의 과학자 26명이 참여한다.여기에는 지난 2월 코로나19가 처음 보고된 중국 우한(武漢)을 현장 조사했던 마이온 코프만스와 테아 피셔 등도 포함됐다.26명의 과학자는 바이러스학과 식품 안전, 공중 보건, 유전체학, 임상 의학 분야 등의 전문가들이다.이들은 유행 가능성이 있는 병원체의 기원 연구에 대한 정의와 지침 개발 등을 WHO 사무국에 조언하는 역할을 맡는다.특히 코로나19와 관련, 이 바이러스의 기원에 대한 차기 연구 방안을 개발하고, 감시 및 지원 등을 WHO 사무국에 자문할 예정이다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "새로운 병원체의 기원을 이해하는 것은 다음번 질병의 유행이나 팬데믹의 가능성을 막는 데 중요하다"며 "세계를 좀 더 안전하게 만드는 데 함께하기를 고대한다"고 말했다./연합뉴스